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Trump'tan İran'daki Rejim Karşıtı Protestoya Destek

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP\'IN TWİTTER PAYLAŞIMI:

Trump'tan İran'daki Rejim Karşıtı Protestoya Destek

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP\'IN TWİTTER PAYLAŞIMI:

12 Ocak 2020 Pazar 08:05
Trump'tan İran'daki Rejim Karşıtı Protestoya Destek

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN TWİTTER PAYLAŞIMI: "İRAN'IN CESUR VE ACI ÇEKEN HALKINA: BAŞKANLIĞIMIN BAŞINDAN BERİ YANINIZDA DURDUM VE BENİM YÖNETİMİM SİZİNLE BİRLİKTE OLMAYA DEVAM EDECEK. PROTESTOLARINIZI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ VE CESARETİNİZDEN İLHAM ALIYORUZ"
"İRAN HÜKÜMETİ, İRAN HALKININ DEVAM EDEN PROTESTOLARI İLE İLGİLİ İNSAN HAKLARI GRUPLARINA, GERÇEKLERİ İZLEMELERİ VE RAPORLAMALARI İÇİN İZİN VERMELİDİR"
New York, 12 Ocak 20 (.): ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşürülen Ukrayna uçağı için düzenlenen anma programını protestoya dönüştüren göstericilere destek verdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek." diyen Trump, protestoculara seslenerek, "İran'ın cesur ve acı çeken halkına: Başkanlığımın başından beri yanınızda durdum ve benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz." ifadelerini kullandı. 
"DÜNYA İZLİYOR"
Attığı ikinci twitte, İran hükümetinin, protestolar için insan hakları gruplarına izin vermesi gerektiğini belirten ABD Başkanı, "İran hükümeti, İran halkının devam eden protestoları ile ilgili insan hakları gruplarına, gerçekleri izlemeleri ve raporlamaları için izin vermelidir." değerlendirmesini yaptı.
 "Barışçıl protestocuların katledildiği" başka bir olay veya internetin kapatılmasının söz konusu olmaması gerektiğini vurgulayan Trump, "Dünya izliyor." uyarısında bulundu.   

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Trump, daha sonra her iki mesajın Farsçasını da paylaştı.
TAHRAN'DA REJİM KARŞITI GÖSTERİ
İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için dün başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde düzenlenen gösteri, rejim karşıtı sloganların atıldığı protestoya dönüştü. 
Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" şeklinde sloganlar attı.
İran özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığa müdahale ederek, gösteri yerine giden yolları kapatarak vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi. 
(AA/TUĞ/HA)
 

Son Güncelleme: 12.01.2020 12:00
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