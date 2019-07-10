Trump Yönetimine

Londra, 10 Temmuz 19 : ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimini beceriksiz olarak tanımladığı elektronik postaların basına sızması sonrası, Trump tarafından "aptal" ve "kaçık" diye tanımlanan, İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch görevinden istifa etti.

Darroch istifa mektubunda "Bu büyükelçilikteki, resmi belgelerin sızmasının ardından, makamım ve büyükelçi olarak geçireceğim kalan süre hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. Bu spekülasyonlara bir son vermek istiyorum. Mevcut durum, görevimi istediğim gibi sürdürebilmemi imkansız kılıyor" dedi.

Darroch, Mail on Sunday gazetesinin yayımladığı yazışmalarda, Beyaz Saray'ın bölünmüş yapısına dikkat çekiliyordu.

Mesajlaşmalarda Darroch, "Bu yönetimin ciddi bir şekilde normalleşeceğine, işlevsizliğinin azalacağına, daha az belirsiz ve diplomatik anlamda daha az beceriksiz ve sakar olacağına çok da inanmıyoruz" diyordu.

Başbakan Theresa May ve Dışişleri Bakanı Hunt Darroch'a sahip çıkarken, sızıntıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Trump da olayla ilgili yaptığı açıklamalarda, Darroch için "çok aptal bir adam" ifadesini kullanmış ve İngiliz büyükelçiyle çalışmayacağını bildirmişti.

Trump açıklamalarında Darroch'un yanı sıra May'i de hedef almış, İngiliz başbakanı Brexit'i "berbat etmekle" suçlamıştı.

(BBC/AA/FG)