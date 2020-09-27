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Trump Yönetimi, Yabancı Öğrenci Vizelerine Kısıtlama Getirmeyi Planlıyor

New York, 27 Eylül 20 : Trump yönetimi, ABD\'ye gelen yabancı öğrencilere verilen vizelere kısıtlama getirmeyi planlıyor.

27 Eylül 2020 Pazar 09:52
Trump Yönetimi, Yabancı Öğrenci Vizelerine Kısıtlama Getirmeyi Planlıyor
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New York, 27 Eylül 20 : Trump yönetimi, ABD'ye gelen yabancı öğrencilere verilen vizelere kısıtlama getirmeyi planlıyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump yönetimi yabancı öğrencilerin vizelerine 4 yıla kadar sabit süre getirmeye hazırlanıyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığınca sunulan teklifte, Dışişleri Bakanlığının teröre destek veren ülkeler listesinde olan yerlerden gelen yabancı öğrencilerin vizesinin ise iki yıl ile sınırlandırılması öneriliyor.

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Mevcut şartlarda ABD'ye gelen yabancı öğrenciler eğitimlerini tamamlayana kadar ABD'de kalabiliyor.

Kısıtlamanın getirilmesi durumunda öğrencilerin vizelerinin süresini uzatabilmesi için ek süreye ihtiyaç duydukları, hastalık ya da kontrolleri dışında gelişen bir durum gibi gerekçeler sunması gerekecek. 

Söz konusu düzenleme yürürlüğe girerse  ''F'', ''J'' ve ''I'' kategorilerindeki vize sahiplerini etkileyecek.

Düzenlemenin ABD'deki yabancı gazeteciler için de uygulanması öngörülüyor.

(AA/AK/GÜL)

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