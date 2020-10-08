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Trump: "yakın Zamanda Test Yaptıracağım. Bence Kovid-19 Tamamen Gitti"

Washington, 8 Ekim 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda bir test yaptıracağını belirterek,

08 Ekim 2020 Perşembe 18:05
Trump:
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Washington, 8 Ekim 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda bir test yaptıracağını belirterek, "Virüsün gittiğini düşünüyorum." dedi. 
Trump, Kovid-19'a yakalandıktan sonra ilk canlı röportajını Fox News'e telefonla bağlanarak verdi. 
Kendisini gayet iyi hissettiğinin vurgulayan Trump, "Bir seçim mitingi yapmayı çok isterim. Hastalık bulaştırdığımı hiç sanmıyorum." yorumunda bulundu.
Trump, Kovid-19'a yakalandıktan sonra hiç test yaptırmadığını belirterek, "Yakın zamanda test yaptıracağım. Bence virüs tamamen gitti. Bence artık tamamen temizim." dedi.
Bir noktada Kovid-19'a yakalanacağını anladığını belirten Trump, "Sürekli dışarıda insanlarla bir aradaydım. Bir yerde artık hasta olacağımı anladım." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 salgını konusunda Çin'e yönelik suçlamalarını da sürdüren Trump, "Beni Çin hasta etti." ifadesini kullandı. 

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BİDEN VE HARRİS'E SERT ELEŞTİRİLER 
Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'a yönelik eleştirilerini de devam ettirdi, "Onun akli melekeleri başkan olmaya yetmez." dedi. 
Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris arasında dün akşam yapılan canlı yayın tartışmasını değerlendiren Trump, "Bu canavar (Harris) dün gece Pence ile canlı yayındaydı, dün gece kendi kendini yok etti. Bu canavarın söylediği her şey yalan." eleştirisinde bulundu.
Trump ayrıca Harris için, "komünist" ve "sevimsiz" sıfatlarını kullanarak, "O canavar sınırlarımızı açarak tüm tecavüzcülerin ve katillerin ülkemize gelmesini istiyor." diye konuştu.
(AA/GÖZ/FEZ)
 

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