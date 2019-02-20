“trump Venezuela\'ya Yönelik Askeri Müdahaleye Hazırlanıyor"

BOLİVYA DEVLET BAŞKANI EVO MORALES: "ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, VENEZUELA'YA YAPTIĞI EKONOMİK SALDIRININ ARDINDAN ŞİMDİ DE ASKERİ MÜDAHALEDE BULUNMAYA HAZIRLANIYOR"



Ankara, 20 Şubat 19 : Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, "ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yaptığı ekonomik saldırının ardından şimdi de askeri müdahalede bulunmaya hazırlanıyor." dedi.

Morales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmaya hazırlandığını ileri sürdü.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını durdurmaya yemin ettiklerini kaydeden Morales, "ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yaptığı ekonomik saldırının ardından şimdi de askeri müdahalede bulunmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Morales, Trump'ın savaşı teşvik eden birisi olduğunu belirterek, Venezuela'da yaşanacak yıkım ve ölümlerden sorumlu olacağını bildirdi.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi" seçeneklerden biri olarak göstermişti.

(AA/ÖZ/ÖK)