Trump Ve Macron, Suriye\'yi Görüştü

Washington, 5 Mart 20 : ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron, telefonda Suriye ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) görüştü.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı JuddDeere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Macron, telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, iki ülkenin Kovid-19'un yayılmasını engellemek için birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Trump ve Macron, haziranda ABD'de yapılacak G-7 Zirvesi'ni de ele aldı.
Görüşmede, Trump ve Macron, Suriye rejiminin, ülkenin kuzeybatısındaki insani krizle sonuçlanan saldırılarını da konuştu.
(AA/ÖZ/ŞEB)