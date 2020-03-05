Trump Ve Macron, Suriye\'yi Görüştü

Washington, 5 Mart 20 : ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron, telefonda Suriye ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) görüştü.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı JuddDeere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Macron, telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, iki ülkenin Kovid-19'un yayılmasını engellemek için birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Trump ve Macron, haziranda ABD'de yapılacak G-7 Zirvesi'ni de ele aldı.



İki lider, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), İran'ın atomik aktivitelerini izleme çabalarını da değerlendirdi.Görüşmede, Trump ve Macron, Suriye rejiminin, ülkenin kuzeybatısındaki insani krizle sonuçlanan saldırılarını da konuştu.(AA/ÖZ/ŞEB)