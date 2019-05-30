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Trump\'tan Serkan Gölge Açıklaması…

Washington, 30 Mayıs 19 : Başkan Donald Trump, Türkiye’de “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla üç yıla yakın süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge\'nin cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alındığını, yakın zamanda da Amerika\'ya gönderileceğini söyledi.

Trump\'tan Serkan Gölge Açıklaması…

Washington, 30 Mayıs 19 : Başkan Donald Trump, Türkiye’de “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla üç yıla yakın süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge\'nin cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alındığını, yakın zamanda da Amerika\'ya gönderileceğini söyledi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:43
Trump\'tan Serkan Gölge Açıklaması…

Washington, 30 Mayıs 19 : Başkan Donald Trump, Türkiye’de “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla üç yıla yakın süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge'nin cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alındığını, yakın zamanda da Amerika'ya gönderileceğini söyledi.

Colorado eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Trump, "Türkiye'nin az önce geri istediğimiz bir mahkûmu serbest bıraktığını öğrendim. Az önce cezaevinden ev hapsine gönderildiğini öğrendim. Oradan da yakın bir zamanda Amerika'ya verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardımı için teşekkür etmek istiyorum. Bu harika oldu. İster mahkûm ister rehine deyin, serbest bırakılan bu kişi şu anda ev hapsinde. Yakın bir zamanda Amerika'ya gönderilecek olması iyi bir haber" diye konuştu.

Gölge'nin eşi Kübra Gölge dün Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığını söylemişti. Kübra Gölge, eşinin nasıl ve neden serbest bırakıldığı konusunda bilgisi olmadığını, ama karardan dolayı mutlu olduğunu belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da sözcülük görevine geldikten sonraki ilk kameralı basın brifinginde sorulara geçmeden önceki açıklamasında Gölge’nin cezaevinden tahliye edildiğini söylemiş, son dakika bilgisi olarak paylaştığı gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

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Serkan Gölge davasını yakından takip etmeye devam edeceklerini belirten Ortagus, Amerikan diplomatik misyonlarının Türkiye’deki tutuklu diğer yerel çalışanlarına gerekli desteğin de sağlanacağını söylemişti.

Yurtdışında tutuklanan Amerikan vatandaşlarına yönelik tedbirler alındığına da dikkati çeken Ortagus, Serkan Gölge’ye gerekli tüm konsolosluk hizmetlerinin sunulacağını ve Gölge’nin en kısa zamanda evine dönmesini sağlamak istediklerini kaydetmişti.

Türkiye’nin Gölge’yi serbest bırakarak doğru bir adım attığına inandığını belirten Ortagus, tüm Amerikalıların güvenliği ve emniyetinin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo için öncelik olduğunu ve bakanın tüm liderlerle yaptığı görüşmelerde buna dikkat çektiğini söylemişti.

Gölge'nin 'terör örgütü üyeliğinden' aldığı 7,5 yıl hapis cezası, daha sonra 'terör örgütüne yardıma' çevrilerek 5 yıla düşürülmüştü.

Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığı haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra gelmişti.

(VOA/RU/YIL)
 

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