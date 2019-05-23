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Trump\'tan Pelosi\'ye "örtbas" Tepkisi

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, KENDİSİ HAKKINDA

Trump\'tan Pelosi\'ye "örtbas" Tepkisi

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, KENDİSİ HAKKINDA

23 Mayıs 2019 Perşembe 06:18
Trump\'tan Pelosi\'ye

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, KENDİSİ HAKKINDA "RUSYA SORUŞTURMASINI ÖRTBAS EDİYOR" SUÇLAMASINDA BULUNAN TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI DEMOKRAT NANCY PELOSİ'YE TEPKİ GÖSTERDİ

TRUMP, KENDİSİ HAKKINDA DEMOKRATLAR TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMALAR SONLANDIRILANA KADAR ONLARLA ÇALIŞMAYACAĞINI AÇIKLADI

Washington, 23 Mayıs 19 (.): ABD Başkanı Donald Trump, kendisine "Rusya soruşturmasının üstünü örtüyor." suçlamasını yönelten Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'ye sert tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, Pelosi ve bazı Demokrat vekillerle Beyaz Saray'da yapılan altyapı hakkındaki toplantıyı yarıda kesti.

Pelosi'nin kendisi hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösteren Trump, altyapı toplantısından ayrıldıktan sonra Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Trump, Pelosi'nin sabah saatlerinde yaptığı "ABD Başkanı, Rusya soruşturmasının ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın raporunun üstünü örtmeye çalışıyor." şeklindeki açıklamasından çok rahatsız olduğunu kaydetti.

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"BEN HİÇBİR ŞEYİ ÖRTBAS ETMEM"

"Bugüne kadar Rusya soruşturmasından hiçbir gizli iş birliği sonucu çıkmadı. Bu uydurma soruşturmalara artık bir son verin. Ben hiçbir şeyi örtbas etmem." şeklinde konuşan Trump, Demokratların kendisi aleyhindeki soruşturmalarına son verinceye kadar onlarla çalışmayacağını da dile getirdi.

Trump ayrıca, bazı Demokrat vekillerin "ABD Başkanı azledilsin." şeklindeki açıklamalarından da çok rahatsız olduğunu ve bunları kabul etmediğini vurguladı.

Beyaz Saray'daki toplantı öncesinde Pelosi, Trump'ı "Rusya soruşturmasının üstünü örmeye çalışmakla" suçlamış ve sonuna kadar bu konunun üzerine gideceklerini açıklamıştı.

Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişlerdi.

(AA/TUĞ/GÜL)

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