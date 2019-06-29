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Trump’tan Kim’e Sınırda Görüşme Teklifi

Washington, 29 Haziran 19 (.): G-20 Zirvesi kapsamında Japonya\'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un\'a görüşme teklifinde bulundu. 

Trump’tan Kim’e Sınırda Görüşme Teklifi

Washington, 29 Haziran 19 (.): G-20 Zirvesi kapsamında Japonya\'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un\'a görüşme teklifinde bulundu. 

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:19
Trump’tan Kim’e Sınırda Görüşme Teklifi

Washington, 29 Haziran 19 (.): G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a görüşme teklifinde bulundu. 

Trump, Twitter'dan G-20 Zirvesi'nde çeşitli ülke liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında Güney Kore'ye gideceğini duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Japonya'dan ayrılacaklarını belirten Trump, "Kuzey Kore lideri bunu görüyorsa, kendisiyle sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum." ifadesini kullandı. 

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TRUMP-KİM ZİRVESİNDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

(AA/FEZ)
 

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