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Trump\'tan "beyaz Irkçılığın" Kınanması İçin Çağrı

ABD\'NİN TEKSAS VE OHİO EYALETLERİNDE HAFTA SONU GERÇEKLEŞTİRİLEN SİLAHLI SALDIRILARA ATIFTA BULUNAN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP,

Trump\'tan "beyaz Irkçılığın" Kınanması İçin Çağrı

ABD\'NİN TEKSAS VE OHİO EYALETLERİNDE HAFTA SONU GERÇEKLEŞTİRİLEN SİLAHLI SALDIRILARA ATIFTA BULUNAN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP,

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:17
Trump\'tan

ABD'NİN TEKSAS VE OHİO EYALETLERİNDE HAFTA SONU GERÇEKLEŞTİRİLEN SİLAHLI SALDIRILARA ATIFTA BULUNAN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, "BEYAZ IRKÇILIĞIN" HERKES TARAFINDAN KINANMASI GEREKTİĞİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

TRUMP, ÜLKEDEKİ "ESNEK" SİLAH YASALARINA DİKKATİ ÇEKEREK, SİLAH SATIŞINDA DAHA SIKI GEÇMİŞ SORGULAMASI ÖNGÖREN BİR YASA İSTEDİ

TRUMP:  "MİLLETİMİZ TEK BİR SES OLARAK, NEFRETİ, BAĞNAZLIĞI VE BEYAZ IRKÇILIĞI KINAMALI. BU ŞEYTANİ İDEOLOJİLERİN YENİLMESİ GEREKİYOR"

Washington, 5 Ağustos 19 : ABD Başkanı Donald Trump, Teksas ve Ohio eyaletlerinde hafta sonu gerçekleştirilen silahlı saldırılara atıfta bulunarak, "beyaz ırkçılığın" herkes tarafından kınanması gerektiğini söyledi.

Trump, El Paso ve Dayton kentlerinde düzenlenen, 29 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin Beyaz Saray'da basın açıklaması düzenledi.

Ülkedeki "esnek" silah yasalarına vurgu yapan Trump, silah satışında daha sıkı geçmiş sorgulaması öngören bir yasa istediğini belirtti.

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Söz konusu yasaya ilişkin herhangi bir detay vermeyen Trump, "Acil çözümle hareket etme sözü veriyoruz." ifadelerini kullandı. 

Trump, ayrıca benzer saldırılar düzenleyen saldırganların hızlı bir şekilde idam edilmesi için kongreye yasa tasarısı hazırlanması talimatını verdiğini kaydetti.

Öte yandan, El Paso saldırganının saldırı öncesinde sosyal medya hesabından ırkçı söylemler içeren manifesto yayımlamasına dikkati çeken Trump, "Milletimiz tek bir ses olarak, nefreti, bağnazlığı ve beyaz ırkçılığı kınamalı. Bu şeytani ideolojilerin yenilmesi gerekiyor." dedi.  

SALDIRILAR

ABD'de hafta sonu Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Saatler sonra ise Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmıştı.

(AA/ÖZ/HA)

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