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Trump\'tan 10 Yıldır Vergi Ödemediği İddialarına Yalanlama

 

28 Eylül 2020 Pazartesi 19:20
Trump\'tan 10 Yıldır Vergi Ödemediği İddialarına Yalanlama
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 "BEN MİLYONLARCA DOLAR VERGİ ÖDEDİM ANCAK HERKES GİBİ BENİM DE AMORTİSMAN VE VERGİ İNDİRİMİ HAKKIM VAR. AYRICA, BENİM SAHİP OLDUĞUM SIRA DIŞI MALVARLIKLARINA BAKARSANIZ Kİ YALANCI BASININ BÖYLE BİR SERVETİ YOK, VARLIKLARIMIN DEĞERİ İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA ÇOK AZ BORCUM OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ"

Washington, 28 Eylül 20 : ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesinin "Trump 10 yıldır vergi ödemiyor" iddiasını yalanlayarak, "Ben milyonlarca dolar vergi ödedim ancak herkes gibi benim de amortisman ve vergi indirimi hakkım var." açıklamasında bulundu.  

New York Times'ın dün yayımladığı haberde Trump'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediğini yazması üzerine, Trump Twitter üzerinden açıklamada bulundu. 

Trump, 2016 seçimlerinde olduğu gibi "yalancı basının" kendisi hakkında "yasa dışı yollarla ulaştıkları" tüm belgeleri kötü niyetli şekilde ortaya dökmeye çalıştığını savunarak, "Ben milyonlarca dolar vergi ödedim ancak herkes gibi benim de amortisman ve vergi indirimi hakkım var. Ayrıca, benim sahip olduğum sıra dışı malvarlıklarına bakarsanız ki yalancı basının böyle bir serveti yok, varlıklarımın değeri ile karşılaştırıldığında çok az borcum olduğunu göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Dosyalarda birçok bilginin olduğunu belirten Trump, 2016 seçimleri için aday olduğu günden bu yana mali kayıtlarını yayınlayabileceğini söylediğini aktardı. Trump, "Benim mali bilançom çok etkileyici, ayrıca bu bilanço benim yıllık 400 bin dolar olan başkanlık maaşından feragat eden tek başkan olduğumu da gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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NEW YORK TİMES'IN İDDİASI 

Söz konusu haberde, Trump'ın uzun süredir tartışma konusu olan vergi kayıtlarını ele geçirdiği, Trump'ın ödemesi gereken milyonlarca dolar borcu olduğu ve mülklerinin zarar ettiği öne sürülmüştü. 

Trump'ın şirketlerinin zararının karından daha fazla olduğu gerekçesiyle 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği iddia edilen haberde, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediği belirtilmişti.

Trump, eski ABD başkanlarının aksine ve Demokratların çağrılarına rağmen vergi beyanlarını açıklamıyor.

ABD'de başkan adaylarının seçimlerden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına karşın 1976'dan beri tüm başkan adayları seçimlerden önce vergi beyannamelerini açıklamıştı.

(AA/ÖZ/HA)

 

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