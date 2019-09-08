banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98987
ALTIN
276.648
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0279
EURO
6.3121
İnternet Cafe'den hırsızlık!
İNTERNET CAFE'DEN HIRSIZLIK!
İnternet cafeden hırsızlık!
GİRNE'DE HIRSIZLIK!
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA!
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner307

Trump Taliban\'la Barış Görüşmelerini Durdurdu

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, BİR ABD ASKERİNİN DE ÖLDÜĞÜ KABİL\'DEKİ SALDIRI DOLAYISIYLA TALİBAN\'LA DEVAM EDEN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ DURDURDUĞUNU AÇIKLADI 

Trump Taliban\'la Barış Görüşmelerini Durdurdu

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, BİR ABD ASKERİNİN DE ÖLDÜĞÜ KABİL\'DEKİ SALDIRI DOLAYISIYLA TALİBAN\'LA DEVAM EDEN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ DURDURDUĞUNU AÇIKLADI 

08 Eylül 2019 Pazar 09:52
Trump Taliban\'la Barış Görüşmelerini Durdurdu

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, BİR ABD ASKERİNİN DE ÖLDÜĞÜ KABİL'DEKİ SALDIRI DOLAYISIYLA TALİBAN'LA DEVAM EDEN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ DURDURDUĞUNU AÇIKLADI 

Washıngton, 8 Eylül 19 (.): ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırı nedeniyle Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de bugün yapılması planlanan gizli görüşmelerin iptal edildiğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabından, Taliban'la devam eden müzakerelerin askıya alındığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, "Önemli bazı Taliban liderleri ve Afganistan Cumhurbaşkanı, bu pazar günü ayrı ayrı Camp David'e geleceklerdi. Onlar bu gece ABD'ye geliyorlardı. Fakat maalesef, yanlış bir koz elde etmek amacıyla onlar (Taliban), Kabil'de 11 kişinin ve bizim de büyük bir askerimizin hayatına mal olan saldırıyı üstlendiler. Derhal bu görüşmeyi iptal ettim ve barış görüşmelerini durdurdum." ifadelerini kullandı.

banner317
Trump, kendi pozisyonunu güçlendirmek için bu tür saldırıların işe yaramayacağını ve Taliban'ın bu saldırıyla avantajını kaybettiğini kaydederek, "Bu çok önemli barış görüşmeleri boyunca eğer bir ateşkeste mutabık olmayıp 12 masum insanı da öldürüyorlarsa, demek ki anlamlı bir anlaşma için müzakere gücüne muhtemelen sahip değiller. Daha kaç on yıllarca savaşmaya istekliler?" değerlendirmesini yaptı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin ABD ile Taliban arasında yürütülen müzakere sürecini görüşmek üzere ABD'ye yapacağı ziyareti ertelediği, dün Amerikan basınına yansımıştı.

Geçen hafta 9'uncu barış görüşmesini tamamlayan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, anlaşma metnini Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile paylaşmıştı.

Öte yandan Halilzad, Kabil'de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya varıldığını, ABD'nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de geçen hafta diplomatik misyonların bulunduğu semtin yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 asker de dahil en az 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

(AA/ID/ÖK)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbol sahasını ormana çevirdiler
Futbol sahasını ormana çevirdiler
2 milyon dolarlık Lamborghini'yi 2 yılda paramparça etti
2 milyon dolarlık Lamborghini'yi 2 yılda paramparça etti
Hong Kong'da Protestolar Devam Ediyor
Hong Kong'da Protestolar Devam Ediyor
Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı Prens Bin Selman oldu
Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı Prens Bin Selman oldu
Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem
Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem
Korkunç olay! Boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu asarak öldürdü
Korkunç olay! Boşanmak isteyen eşinden intikam almak için 4 çocuğunu asarak öldürdü
İngiltere'de muhalefet anlaştı: Erken seçim önerisi reddedilecek
İngiltere'de muhalefet anlaştı: Erken seçim önerisi reddedilecek
Gazze 2 çocuk şehidini uğurladı
Gazze 2 çocuk şehidini uğurladı
Rusya ve Ukrayna arasına esir değişimi
Rusya ve Ukrayna arasına esir değişimi
Görevini tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
Görevini tamamlayan insansı robot dünyaya döndü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim