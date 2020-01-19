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Trump, Süleymani\'nin Öldürüldüğü Saldırının Son Anlarını Anlattı

ABD BAŞKANI, SALDIRI ANINI,

Trump, Süleymani\'nin Öldürüldüğü Saldırının Son Anlarını Anlattı

ABD BAŞKANI, SALDIRI ANINI,

19 Ocak 2020 Pazar 09:38
Trump, Süleymani\'nin Öldürüldüğü Saldırının Son Anlarını Anlattı

ABD BAŞKANI, SALDIRI ANINI, "ONDAN SONRA ANİDEN 'BOOM'. (KOMUTANLAR) YOK EDİLDİLER EFENDİM. BAĞLANTI KESİLİYOR. SON HATIRLADIĞIM ŞEY; 'BU ADAM NEREDE' DEDİM" SÖZLERİYLE TASVİR ETTİ
Washington, 19 Ocak 20 (.): ABD Başkanı Donald Trump'ın, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarına ilişkin detayları anlattığı konuşması ilk kez medyaya yansıdı.
Amerikan CNN kanalında yer alan haberde, Florida'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen parti toplantısında konuşan Trump'ın ses kaydı paylaşıldı.
Habere göre, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda Süleymani saldırısını anbean takip eden ABD Başkanı Trump ile komutanlar arasında "heyecanlı" diyaloglar yaşandı. Komutanların saldırıya ilişkin detayları önceden kendisiyle paylaştığını söyleyen Trump, Süleymani'yi taşıyan aracı nasıl takip ettiklerini anlattı.
Donald Trump, komutanların Durum Odası'nda, "İkisi bir arada efendim. (Saldırıya) 2 dakika 11 saniye kaldı. Arabanın içindeler ve silahlılar. Efendim son 1 dakika kaldı, 30 saniye, 10, 9, 8..." ifadelerini kullandığını aktardı. 

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ABD Başkanı, saldırı anını ise "Ondan sonra aniden 'boom'. (Komutanlar) Yok edildiler efendim. Bağlantı kesiliyor. Son hatırladığım şey; 'Bu adam nerede' dedim" sözleriyle tasvir etti. 
Söz konusu saldırıyı insansız hava araçlarının bölgeyi izleyen kameralarından anlık takip ettiklerini belirten Trump, Kazım Süleymani'yi hedef alırken aynı zamanda Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mehdi El Mühendisi'nin de öldürüldüğünü hatırlattı. 
ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı.
(AA/HÖ)
 

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