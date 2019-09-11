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Trump "ön Şartsız" Ruhani İle Görüşmeye Hazır

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO:  

Trump "ön Şartsız" Ruhani İle Görüşmeye Hazır

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO:  

11 Eylül 2019 Çarşamba 06:44
Trump

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO:  "BAŞKAN (DONALD) TRUMP, RUHANİ İLE HİÇBİR ÖN ŞART OLMADAN GÖRÜŞMEYE HAZIR OLDUĞUNU NET BİR ŞEKİLDE SÖYLEDİ"
 ABD HAZİNE BAKANI STEVEN MNUCHİN:  "BAŞKAN, HİÇBİR ÖN ŞART OLMADAN RUHANİ İLE GÖRÜŞECEĞİNİ AÇIKÇA SÖYLEDİ ANCAK MAKSİMUM BASKI KAMPANYAMIZI DA SÜRDÜRÜYORUZ"
Washington, 11 Eylül 19 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın "hiçbir ön şart olmadan" İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Pompeo ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın imzaladığı ve terörle mücadeleye yönelik yaptırımları artırdığı kararnameye ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.
 Trump ve Ruhani'nin bu ay sonunda New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları esnasında görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin bir soruyu Pompeo, "Başkan Trump, Ruhani ile hiçbir ön şart olmadan görüşmeye hazır olduğunu net bir şekilde söyledi." diye yanıtladı.

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Mnuchin de muhtemel Trump-Ruhani görüşmesine ilişkin, ABD'nin İran'a herkesten çok yaptırım uyguladığını ve bunun da işe yaradığını belirterek, "Başkan, hiçbir ön şart olmadan Ruhani ile görüşeceğini açıkça söyledi ancak maksimum baskı kampanyamızı da sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu görüşmelerinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmeye açık olduğunu söylemişti.
Trump, Ruhani ile muhtemel görüşmesine ilişkin, "Bilmiyorum. Her şey mümkün. Kendi sorunlarını çözmek istiyorlar. Finansal olarak kötüye gidiyorlar. Biz bu sorunları 24 saatte çözebiliriz." değerlendirmesini yapmıştı.
(AA/ÖZ/ÖK)
 

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