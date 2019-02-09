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Trump-kim Zirvesine Doğru

ABD YÖNETİMİNİN KUZEY KORE ÖZEL TEMSİLCİSİ STEPHEN BİEGUN, KUZEY KORE\'DE TEMASLARDA BULUNDU

Trump-kim Zirvesine Doğru

ABD YÖNETİMİNİN KUZEY KORE ÖZEL TEMSİLCİSİ STEPHEN BİEGUN, KUZEY KORE\'DE TEMASLARDA BULUNDU

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:35
Trump-kim Zirvesine Doğru

ABD YÖNETİMİNİN KUZEY KORE ÖZEL TEMSİLCİSİ STEPHEN BİEGUN, KUZEY KORE\'DE TEMASLARDA BULUNDU

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, ABD VE KUZEY KORE LİDERLERİNİN 27-28 ŞUBAT\'TA HANOİ\'DE BİR ARAYA GELECEĞİNİ DUYURDU

Seul, 9 Şubat 19 : ABD yönetiminin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, Kuzey Kore\'de 3 gün süren temaslarda bulundu. 

Pyongyang ziyaretinin ardından Seul\'e gelen Biegun, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ve Güney Kore\'nin nükleer temsilcisi Lee Do-hoon\'a temasları hakkında bilgi verdi. 

Biegun, Kang ile görüşmesinde, "Müzakarelerimiz verimliydi. Başkan (Kuzey Kore lideri Kim Jong-un) yeni adımlar atmayı çok istiyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile şimdi ve sonrasında yapacak çok işimiz var. İki taraf da bağlılık gösterirse gerçek ilerleme sağlayabileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı. 

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Biegun\'ın Kuzey Kore\'nin ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok Chol ile "Trump ve Kim\'in Singapur zirvesinde verilen taahhütlerin ilerletilmesi, ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin dönüştürülmesi ve Kore Yarımadası\'nda sürdürülebilir barış inşa edilmesi" konularını ele aldığı belirtildi. 

Açıklamada ayrıca Biegun ve Kim Hyok Chol\'un, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 27-28 Şubat\'ta Vietnam\'ın başkenti Hanoi\'de yapılacak 2. zirveden önce tekrar bir araya gelme konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi. 

Trump da Twitter hesabından Hanoi\'deki zirvede Kim ile görüşmeyi dört gözle beklediğini paylaştı. 

ABD Başkanı ayrıca "Kuzey Kore, Kim Jong-un liderliğinde büyük bir ekonomik güç merkezi olacak. Bazılarını şaşırtabilir ama beni şaşırtmaz. Çünkü onu tanıma fırsatı buldum ve bunu yapabileceğini iyice anladım. Kuzey Kore farklı türde bir füze haline gelecek. Ekonomik olanı." ifadesini kullandı.

Trump, daha önce Kuzey Kore lideri Kim ile 27-28 Şubat\'ta Vietnam\'da bir araya geleceğini açıklamış, ancak zirvenin hangi şehirde düzenleneceğine ilişkin bilgi vermemişti.

(AA/ÖZ/FEZ)

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