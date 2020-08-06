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Trump\'ın Mar-a-lago\'daki Malikanesine Giren 3 Çocuk Gözaltına Alındı

TRUMP\'IN MAR-A-LAGO\'DAKİ MALİKANESİNE GİREN 3 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

06 Ağustos 2020 Perşembe 19:08
Trump\'ın Mar-a-lago\'daki Malikanesine Giren 3 Çocuk Gözaltına Alındı
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TRUMP'IN MAR-A-LAGO'DAKİ MALİKANESİNE GİREN 3 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI
Ankara, 6 Ağustos 20 :  ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago'da bulunan malikanesine yarı otomatik silahla giren 3 çocuk gözaltına alındı.
CBSNEWS'in haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan 3 çocuk, sırt çantasındaki dolu vaziyette bulunan "AK-47" piyade tüfeğiyle ABD Başkanı Trump’ın Mar-a-Lago'daki mülkünün duvarından içeriye atladı.
Yetkililer, 15 yaşlarındaki 3 çocuğun gözaltına alındığını açıkladı. 
Çocuklar, ateşli silahla mülke izinsiz girmek, hırsızlık yapmak ve polise mukavemet göstermekle suçlanıyor.

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MÜLKÜN KİME AİT OLDUĞUNU BİLMEDİKLERİ BELİRTİLİYOR
Çocuklar, "silahı bulduklarını" iddia ederken, mülkün bahçesine de polislerden saklanmak amacıyla girdikleri ve binaya girmeye çalışmadıkları kaydedildi.
Trump ve aile üyelerinden herhangi biri olay sırasında malikanede bulunmazken, gençlerin mülkün kime ait olduğunu bilmedikleri belirtiliyor.
Geçen yıl, Trump'ın Mar-a-Lago'daki mülküne izinsiz giriş yaparken yakalanan Çinli bir kadın da 8 ay hapse mahkum edilmişti.
(AA/AK/HÖ)
 

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