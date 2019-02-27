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Trump\'ın Eski Avukatı New York Barosundan İhraç Edildi

MANHATTAN\'DAKİ TEMYİZ MAHKEMESİ, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP\'IN 3 YIL HAPSE MAHKUM EDİLEN ESKİ AVUKATI MİCHAEL COHEN\'İ, NEW YORK BAROSUNDAN İHRAÇ ETTİ

Trump\'ın Eski Avukatı New York Barosundan İhraç Edildi

MANHATTAN\'DAKİ TEMYİZ MAHKEMESİ, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP\'IN 3 YIL HAPSE MAHKUM EDİLEN ESKİ AVUKATI MİCHAEL COHEN\'İ, NEW YORK BAROSUNDAN İHRAÇ ETTİ

27 Şubat 2019 Çarşamba 08:10
Trump\'ın Eski Avukatı New York Barosundan İhraç Edildi

MANHATTAN'DAKİ TEMYİZ MAHKEMESİ, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN 3 YIL HAPSE MAHKUM EDİLEN ESKİ AVUKATI MİCHAEL COHEN'İ, NEW YORK BAROSUNDAN İHRAÇ ETTİ

New York, 27 Şubat 19 : ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 yıl hapis cezasına çarptırılan eski avukatı Michael Cohen, New York Barosundan ihraç edildi.
Bloomberg'in haberine göre, Manhattan'daki Temyiz Mahkemesi, "Avukat Şikayet Komitesi" adlı disiplin komitesinin, Cohen'in, New York Barosundan kovulması için yaptığı başvuruyu değerlendirdi.
Mahkeme, Cohen'in 1992'den bu yana üyesi olduğu New York Barosundan ihracına hükmetti. Cohen'in ülkedeki başka herhangi bir eyalet barosuna üyeliğinin olmadığı öğrenildi.
COHEN'İN KONGREDEKİ İFADELERİ
Bugün ABD Kongresinde, Senato İstihbarat Komitesindeki kapalı oturumda ifade veren Cohen, yarın da açık oturumda Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin önüne çıkacak.
Amerikan basınına yansıyan haberlerde, Cohen'in yarınki oturumda, Başkan Trump'ı "görevde bulunduğu esnada suç teşkil eden eylemlerde bulunmakla" suçlayacağı aktarılmıştı.
Cohen, perşembe günü de kapalı oturumda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesine ifade verecek.
COHEN'E 3 YIL HAPİS CEZASI
Cezaevine 6 Mayıs'ta girmesi beklenen Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanyasında finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.
Hakkındaki federal suçlamaları ağustos ayında kabul eden ve sonraki aylarda Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren Michael Cohen, aralık ayında 3 yıl hapse mahkum edilmişti.
(AA/AK/ÖK)

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