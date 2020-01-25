banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122142
ALTIN
300.092
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530
Tüp gaz hırsızlığı
TÜP GAZ HIRSIZLIĞI
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Kalbine yenildi
KALBİNE YENİLDİ
Hava durumu
HAVA DURUMU

Trump\'ın Azil Yargılamasındaki Sunumlar Tamamlandı

Washington, 25 Ocak 20 (.): ABD Başkanı Donald Trump\'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın dördüncü gününde açılış sunumlarını tamamlayan Demokrat savcı vekiller, Trump\'ın suçlu bulunup görevinden alınmasını talep etti.

Trump\'ın Azil Yargılamasındaki Sunumlar Tamamlandı

Washington, 25 Ocak 20 (.): ABD Başkanı Donald Trump\'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın dördüncü gününde açılış sunumlarını tamamlayan Demokrat savcı vekiller, Trump\'ın suçlu bulunup görevinden alınmasını talep etti.

25 Ocak 2020 Cumartesi 08:53
Trump\'ın Azil Yargılamasındaki Sunumlar Tamamlandı

Washington, 25 Ocak 20 (.): ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın dördüncü gününde açılış sunumlarını tamamlayan Demokrat savcı vekiller, Trump'ın suçlu bulunup görevinden alınmasını talep etti.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in liderliğini yaptığı 7 Demokrat savcı vekil, Senato Genel Kurulunda 3 gündür süren açılış sunumlarını tamamladı.

Demokrat savcı vekiller, Trump'ın Ukrayna konusunda anayasal olarak suçlu olduğunu ve görevden alınması gerektiğini savundu.

Azil soruşturmasında önemli bir rol oynayan Schiff, yerel saatle 13.00'te başlayan ve yaklaşık 8 saat süren oturumun sonunda duygusal bir kapanış konuşması yaptı.

"SENATONUN BU ÜLKEYE ADİL BİR YARGILAMA BORCU VAR"

"Başkan'dan hoşlanın veya hoşlanmayın fark etmez, burada asıl mesele anayasa ve Başkan'ın onu çiğnemesiyle ilgili. Senatonun bu ülkeye adil bir yargılama borcu var. Adil bir yargılamayı Amerika'ya çok görmeyin." ifadelerini kullanan Schiff, Trump'ın görevden alınmaması durumunda ülkenin uzun vadede ciddi zarar göreceğini savundu.

Schiff, "Bu 'Önce Trump' davasıdır; Amerika'nın veya ideallerimizin öncelikli olduğu bir dava değildir. Eğer Senato bunun yanlış olduğunu söylemezse bu ulusumuza ciddi şekilde zarar verecektir." değerlendirmesini yaptı.

Schiff ayrıca mahkeme başkanı John Roberts'ın mahkemeye yeni tanıklar çağırması için çağrıda da bulundu.

Bir diğer savcı vekil olan Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler de Trump için "O bir diktatör." ifadesini kullandı.

TRUMP'IN AVUKATLARI BUGÜN SAVUNMALARINA BAŞLAYACAK

banner317
3 gün üzerinden tanınan toplam 24 saatlik süreyi kullanan Demokrat savcı vekillerin ardından bugün Trump'ın hukuk ekibi kürsüyü devralacak.

Yerel saatle 10.00'da toplanacak Senatonun birkaç saat çalışacağı ve pazar günkü tatilin ardından pazartesi günü duruşmalara devam edeceği kaydedildi.

Buna göre Trump'ın avukatları cumartesi günü açılış oturumlarına başlayacak, pazartesi ve salı günü de sunumlarına devam edecek. Trump'ın savunma ekibinin de tezlerini anlatmaları için toplam 24 saati bulunuyor.

Sürenin sona ermesinin ardından gelecek hafta senatörler soru sorma şansını elde edecek; hem iddia hem de savunma makamına sorularını sorması için senatörlere 16 saat süre verilecek.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

(AA/FEZ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolivya, Küba İle Diplomatik İlişkileri Askıya Aldı
Bolivya, Küba İle Diplomatik İlişkileri Askıya Aldı
Çin’de Yeni Koronavirüs Salgınında Ölü Sayısı 41, Enfekte Sayısı Bin 287’ye Çıktı
Çin’de Yeni Koronavirüs Salgınında Ölü Sayısı 41, Enfekte Sayısı Bin 287’ye Çıktı
Çin’de corona virüsü salgınında ölü sayısı 41'e yükseldi
Çin’de corona virüsü salgınında ölü sayısı 41'e yükseldi
İşte o korkunç corona virüsünün görüntüsü!
İşte o korkunç corona virüsünün görüntüsü!
Pentagon: İran saldırısında 34 ABD askerinin beyin travması geçirerek yaralandı
Pentagon: İran saldırısında 34 ABD askerinin beyin travması geçirerek yaralandı
ABD'de ikinci Koronavirüs vakası
ABD'de ikinci Koronavirüs vakası
AP Türkiye Raportörü Amor, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini değerlendirdi
AP Türkiye Raportörü Amor, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini değerlendirdi
Macron: “Fransa diktatörse, gidin diktatörlükte yaşayın ve görün“
Macron: “Fransa diktatörse, gidin diktatörlükte yaşayın ve görün“
AB İngiltere'ye ilk kez Büyükelçi atadı
AB İngiltere'ye ilk kez Büyükelçi atadı
Hollanda, Amsterdam'da düşen THY uçağı ile ilgili Boeing'in CEO'sunu ifadeye çağırdı
Hollanda, Amsterdam'da düşen THY uçağı ile ilgili Boeing'in CEO'sunu ifadeye çağırdı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim