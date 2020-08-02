Trump’ın Aday Gösterileceği Etkinlik Basına Kapalı Yapılacak

Washington, 2 Ağustos 20 (.): ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olarak gösterilmesi için düzenlenecek oylamanın basına kapalı yapılması kararı alındı.

Parti Ulusal Kurultayı’ndan bir yetkili tarafından yapılan açıklamada bunun gerekçesi olarak Corona virüsü salgını gösterildi.

CNN televizyonuna açıklama yapan bir diğer yetkiliyse oylamanın canlı yayınlanmasının planlandığını bildirdi.

Trump geçen ay Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı’nın Florida eyaletinin Jacksonville kentinde yapılacak ayağının artan Corona virüsü vakaları nedeniyle iptal edildiğini açıklamıştı.

Trump’ın Cumhuriyetçi Parti tarafından 3 Kasım başkanlık seçimlerinin resmi adayı olarak gösterilmesi için 24 Ağustos’ta Kuzey Carolina eyaletinde 336 delegenin toplanması bekleniyor.

Bazı parti delegeleri kararın gerekçelerinden biri arasında Corona virüsünün arttığı eyaletlerden gelen yolculara uygulanmaya başlanan zorunlu karantina uygulamalarını gösterdi.

Charlotte kentindeki etkinlikte bir grup delege 2.500’den fazla parti delegesi adına temsili oy kullanacak. Diğer delegelerin ve konukların etkinliğe katılımıysa daha önce yasaklanmıştı.

Trump, Florida eyaletinin Jacksonville kentinde yapılması planlanan kurultayı 24 Temmuz’da eyalette yükselen Corona virüsü vakaları nedeniyle iptal etmişti.

(VOA/FEZ)