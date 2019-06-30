banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96485
ALTIN
262.496
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.2076
EURO
6.5832
3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi!
3 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ!
Kaçak Jasi mahkemeye çıkarıldı
KAÇAK JASİ MAHKEMEYE ÇIKARILDI
KKTC’de izinsiz ikamet eden iki kişi tutuklandı
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN İKİ...
Metin Çakıcı ağır yaralandı!
İŞ KAZASI: 1 YARALI
banner306
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası
Kapat

Trump İle Kim "silahsızlandırılmış Bölge"de Görüştü

TRUMP, KUZEY KORE TOPRAKLARINA ADIM ATAN İLK ABD BAŞKANI OLDU

Trump İle Kim "silahsızlandırılmış Bölge"de Görüştü

TRUMP, KUZEY KORE TOPRAKLARINA ADIM ATAN İLK ABD BAŞKANI OLDU

30 Haziran 2019 Pazar 09:27
Trump İle Kim

TRUMP, KUZEY KORE TOPRAKLARINA ADIM ATAN İLK ABD BAŞKANI OLDU

Panmunjom, 30 Haziran 19 : ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de buluştu.

İki lider "silahsızlandırılmış bölge"de el sıkışırken, Trump sınırın Kuzey Kore tarafına geçerek bu ülke topraklarına adım atan ilk ABD başkanı oldu.

banner317
Kim Jong-un, Trump'ın iki ülke arasındaki bağları daha da geliştirmek için bu kısa ziyareti yaptığını belirterek, Trump'ın sınır çizgisini geçmesini, "hoş olmayan geçmişi sona erdirecek cesur ve kararlı bir eylem" olarak nitelendirdi.

Donald Trump da sınırın Kuzey Kore tarafına ayak basan ilk ABD başkanı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Kim ile dostluklarını övdü.

Liderler daha önce Singapur ve Vietnam'da düzenlenen zirvelerde bir araya gelmişti. G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a "silahsızlandırılmış bölgede" görüşme teklifinde bulunmuştu. Kuzey Kore ise Trump'ın teklifine "çok ilginç bir öneri" yanıtını vermişti.

(AA/AK/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail polisi Filistinli Bakanı gözaltına aldı
İsrail polisi Filistinli Bakanı gözaltına aldı
Fransa'da göstericiler yeniden sokaklarda
Fransa'da göstericiler yeniden sokaklarda
Husilerden Cizan havaalanına insansız hava aracı saldırısı
Husilerden Cizan havaalanına insansız hava aracı saldırısı
Trump ile Kim “silahsızlandırılmış bölgede“ görüşecek
Trump ile Kim “silahsızlandırılmış bölgede“ görüşecek
Charlottesvılle saldırganı ömür boyu hapse mahkum oldu
Charlottesvılle saldırganı ömür boyu hapse mahkum oldu
AB Liderleri “Başkanlarını“ seçmek için toplanıyor
AB Liderleri “Başkanlarını“ seçmek için toplanıyor
Amerikan Devletleri Örgütü, Guaido’nun temsilcisini tanıdı
Amerikan Devletleri Örgütü, Guaido’nun temsilcisini tanıdı
Trump’tan Kim’e sınırda görüşme teklifi
Trump’tan Kim’e sınırda görüşme teklifi
Beyaz Saray: “erdoğan İle Trump İkili İlişkileri Ele Aldı”
Beyaz Saray: “erdoğan İle Trump İkili İlişkileri Ele Aldı”
Afganistan'da Taliban saldırısı: 25 ölü
Afganistan'da Taliban saldırısı: 25 ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim