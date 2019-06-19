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Trump İkinci Dönem İçin Seçim Kampanyasını Başlattı

Washington, 19 Haziran 19 : ABD\'de Başkan Trump Beyaz Saray\'daki koltuğunu korumak istiyor. Trump, 2020 seçimleri için kampanya sürecini kilit öneme sahip Florida\'da başlattı.

Trump İkinci Dönem İçin Seçim Kampanyasını Başlattı

Washington, 19 Haziran 19 : ABD\'de Başkan Trump Beyaz Saray\'daki koltuğunu korumak istiyor. Trump, 2020 seçimleri için kampanya sürecini kilit öneme sahip Florida\'da başlattı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:34
Trump İkinci Dönem İçin Seçim Kampanyasını Başlattı

Washington, 19 Haziran 19 : ABD'de Başkan Trump Beyaz Saray'daki koltuğunu korumak istiyor. Trump, 2020 seçimleri için kampanya sürecini kilit öneme sahip Florida'da başlattı.

Amerika Başkanı Donald Trump Orlando kentindeki mitingde “Vatanseverlik hareketimiz ilk günden beri saldırı altında.” İfadesini kullandı.

Trump bu sözlerle 2016 başkanlık kampanyasını odağında kurduğu ‘Önce Amerika’ söylemini 2020 kampanyasında da sürdüreceğinin işaretini verdi.

CNN YUHALANDI, YAYININI KESTİ

Aslında bu sözler öncesinde konuşmasının yaklaşık ilk dört dakikasını medya eleştirilerine ayırdığı gözlendi. Karşısındaki gazetecileri göstererek ‘bu arada çok fazla yalan haber medyası var orada’ sözleri üzerine kalabalık ‘berbat CNN’ sloganları atmaya başladı. Başkan Trump’ın sık sık polemiğe girdiği Amerikan CNN kanalı 6. dakikasında Trump’ın konuşmasını canlı yayınlamayı kesti.

Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yaptığı konuşmanın ardından eşi Melania Trump’ın sahneye çağırdığı Başkan Donald Trump’ın gündeminde Rusya soruşturması, Meksika sınırına duvar ve göçmenlik gibi konular vardı.

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“DEMOKRATLAR ÜLKEMİZİ YOK ETMEK İSTİYOR”

Trump’ın 2020 seçim kampanyasını resmen başlattığı Orlando’daki 20 bin kişi kapasiteli salonun tamamının dolu olduğu gözlendi. 29 seçici delegenin bulunduğu Florida eyaleti 2020 başkanlığına giden yolda Trump için hayati önem taşıyor. ABD Başkanı, “İkinci yuvam, hatta ilk memleketim bile diyebiliriz” sözleriyle bu eyalete verdiği önemi vurguladı.

Yönetiminin “yasadışı cadı avı” benzetmesi yaptığı Rusya soruşturması nedeniyle 2,5 yıldır kuşatma altında olduğunu söyleyen Trump, “Demokratlar ülkemizi yok etmek istiyor” diye konuştu. Hillary Clinton’ın hakkındaki mahkemeye çağrılma kararı olmasına rağmen 33 bin e-postasını sildiği iddiasını bir kez daha gündeme getiren Trump, “Eğer hakkımda mahkeme celbi olduğu halde ben bir tek e-postamı dahi silseydim elektrikli sandalyeye yollarlardı” diye konuştu.

YENİ SLOGAN: AMERİKA’YI GÜÇLÜ TUT

“Amerika’yı Yeniden Güçlü Yap”sloganını ülke siyaset tarihindeki en güzel slogan olarak niteleyen Trump ülkesi için birkaç kez ‘Mega Ülke’ sözünü kullandı ve kalabalığa 2020 kampanya sloganını 2016’dan bir adım öteye taşıyarak “Amerika’yı Güçlü Tut” olarak belirlediklerini ilan etti.

Trump kampanyasını anketlerde yer alan kamuoyu destek oranlarının düşük olduğu bir dönemde başlattığı yorumlarına da bir benzetmeyle yanıt verdi. Tarihte sadece bir Amerika başkanının kamuoyu destek oranının kendisininkini geçtiğini, onun da ABD’nin ilk ve kurucu başkanı George Washington olduğunu savundu. “George’un destek orası yüzde 100’dü, ne söylersem söyleyeyim onu geçemem” dedi.

(VOA/FG)

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