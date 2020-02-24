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Trump, Hindistan\'da 100 Bin Kişiye Hitap Etti: "yeni Delhi Yönetimiyle Yaklaşık 3 Milyar Dolarlık Savunma Anlaşması İmzalayacağız"

 

Trump, Hindistan\'da 100 Bin Kişiye Hitap Etti: "yeni Delhi Yönetimiyle Yaklaşık 3 Milyar Dolarlık Savunma Anlaşması İmzalayacağız"

 

24 Şubat 2020 Pazartesi 13:39
Trump, Hindistan\'da 100 Bin Kişiye Hitap Etti:
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 "ABD VE HİNDİSTAN TERÖRİSTLERİ DURDURMAK VE ONLARIN İDEOLOJİLERİYLE MÜCADELE ETMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA KARARLIDIR. BU SEBEPLE GÖREVE BAŞLADIĞIMDAN BERİ YÖNETİMİM PAKİSTAN İLE SINIRDAKİ TERÖR ORGANİZASYONLARINI BİTİRMEK İÇİN ÇOK OLUMLU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR" 
Yeni Delhi, 24 Şubat 20 (T.A.k): ABD Başkanı Donald Trump, terörle mücadelede Pakistan ile "çok olumlu şekilde" çalıştıklarını söyledi. 
İki günlük resmi ziyaret için Hindistan'da bulunan Trump, Gucerat eyaletinin Ahmedabad şehrindeki Motera Stadyumu’nda yaklaşık 100 bin kişiye hitap etti. 
Trump, "ABD ve Hindistan teröristleri durdurmak ve onların ideolojileriyle mücadele etmek için birlikte çalışmaya kararlıdır. Bu sebeple göreve başladığımdan beri yönetimim Pakistan ile sınırdaki terör örgütlerini bitirmek için çok olumlu şekilde çalışıyor." dedi.
Pakistan ile ilişkilerin çok iyi olduğunun altını çizen Trump, "Bu çabalar sayesinde, Pakistan ile bilimsel ilerleme kaydetmeye başlıyoruz." diye konuştu.

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Trump, ABD'nin gezegendeki en iyi ve en korkulan askeri teçhizatı Hindistan'a sunmayı dört gözle beklediğini belirterek, Yeni Delhi yönetimiyle yaklaşık 3 milyar dolarlık savunma anlaşması imzalayacaklarını söyledi. 
ABD'nin, savunma alanında Hindistan'ın önde gelen ortağı olması gerektiğine inandığını ifade eden Trump, "Birlikte egemenliğimizi, güvenliğimizi savunacağız, özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesini çocuklarımız ve gelecek birçok nesil için koruyacağız." şeklinde konuştu.
Hitabının ardından Tac Mahal'i ziyaret etmek için Agra'ya geçen Trump'ın akşam saatlerinde başkent Yeni Delhi'de olması bekleniyor. 
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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