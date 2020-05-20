Trump, G-7 Liderler Zirvesi Video Konferans Yerine Yüz Yüze Yapmayı Düşünüyor

Washington, 20 Mayıs 20 : ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacağı açıklanan G-7 toplantısını, yüz yüze yapmayı düşündüğünü açıkladı.
ABD'nin normalleşme sürecine girdiğini anımsatan Trump, "G-7 Liderler Zirvesini aynı ya da yakın bir tarihte, Washington DC'de, efsanevi Camp David'de yapmayı düşünüyorum. G-7'nin diğer üyeleri de normalleşme sürecine başlıyor. Bu, (toplantının yüz yüze yapılması) tüm normalleşmeye büyük bir mesaj olur." değerlendirmesinde bulundu.
(AA/RU/FEZ)