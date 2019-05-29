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Trump Destekçileri Meksika Sınırında Duvar İnşaatına Başladı

TRUMP DESTEKÇİLERİNİN KURDUĞU

Trump Destekçileri Meksika Sınırında Duvar İnşaatına Başladı

TRUMP DESTEKÇİLERİNİN KURDUĞU

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:06
Trump Destekçileri Meksika Sınırında Duvar İnşaatına Başladı

TRUMP DESTEKÇİLERİNİN KURDUĞU "DUVARI BİZ İNŞA EDERİZ" ADLI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ, İKİ ÜLKE SINIRINA DUVAR İNŞA ETMEYE BAŞLADIĞINI DUYURDU

Ankara, 29 Mayıs 19 : ABD'de Donald Trump destekçisi bir grup, Meksika sınırına duvar inşa ediyor.

BBC'de yer alan haber göre, Trump destekçilerinin kurduğu "Duvarı Biz İnşa Ederiz (WeBuildtheWall)" adlı sivil toplum örgütü, iki ülke sınırına duvar inşa etmeye başladığını duyurdu.

Kar amacı gütmeyen örgütün yöneticisi ve eski ABD askeri Brian Kolfage, Twitter hesabından inşaata ilişkin çalışmaların görüntülerini paylaştı.

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Örgütün danışma kurulunda yer alan Beyaz Saray eski baş stratejisti Steve Bannon, duvarın ABD'nin El Paso ve Meksika'nın Juarez kentleri arasındaki sınır bölgesindeki sınır duvarları arasındaki 34 kilometrelik boşluğu dolduracağını belirtti.

Örgütün hukuk müşavirliğini yürüten eski Kansas Eyalet Sekreteri Kris Kobach, inşaatın maliyetinin 8 milyon dolar civarında olacağını söyledi.

ABD Kongresinin Trump'ın sınıra duvar örme teklifini reddetmesinin ardından grup geçen yıl internet üzerinden düzenledikleri kampanyayla duvarı kendi imkanlarıyla inşa etmek üzere 22 milyon dolar toplamıştı.

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika sınırından ABD'ye göç etmeye çalışıyor.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump ise yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

(AA/AK/HÖ)

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