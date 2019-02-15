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Trump, 24 Saat İçinde Suriye Açıklaması Yapacak

Washington, 15 Şubat 19 : ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Meksika sınırında yaşanan

Trump, 24 Saat İçinde Suriye Açıklaması Yapacak

Washington, 15 Şubat 19 : ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Meksika sınırında yaşanan

15 Şubat 2019 Cuma 18:00
Trump, 24 Saat İçinde Suriye Açıklaması Yapacak

Washington, 15 Şubat 19 : ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Meksika sınırında yaşanan "şiddet olaylarını" gerekçe göstererek "ulusal acil durum" ilan edeceğini duyurdu.

Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'de "ulusal acil durum" ilan edeceğini açıkladı.

Trump, Meksika sınırısına duvar örülmesi gerekliliğinin önemini vurgulayarak, "Kadın, çocuk ve insan kaçakçılığını kontrol noktalarından yapamazlar." ifadesini kullandı.

ABD'nin güney sınırlarını kontrol edemediğini kaydeden Donald Trump, "Duvarı örmemiz gerekiyor. Bu benim seçim kampanya sözümdü, fakat tek gerekçe bu değil." dedi.

TRUMP, 24 SAAT İÇİNDE SURİYE AÇIKLAMASI YAPACAK

Öte yandan Trump, 24 saat içerisinde Suriye hakkında yeni açıklamalar yapacağını da duyurdu.

Terör örgütü DEAŞ hakkında konuşma yapması beklenen Trump, "Suriye hakkındaki 24 saat içerisinde açıklama yapacağız." ifadesini kullandı.

(AA/FG)

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