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Trump yönetimi Türkiye'ye S-400'ler için yaptırım öngören tasarıya karşı çıkmış

Trump yönetimi Türkiye'ye S-400'ler için yaptırım öngören tasarıya karşı çıkmış

24 Aralık 2019 Salı 08:09
Trump yönetimi Türkiye'ye S-400'ler için yaptırım öngören tasarıya karşı çıkmış

ABD MERKEZLİ HABER SİTESİ DAİLY BEAST, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ, TÜRKİYE'YE S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ NEDENİYLE YAPTIRIM ÖNGÖREN VE SENATO'NUN ONAYINI BEKLEYEN YASA TASARISINA İLİŞKİN SENATÖRLERE GÖNDERDİĞİ 7 SAYFALIK NOTU YAYIMLADI 
TRUMP YÖNETİMİNİN, TASARININ YASALAŞMASI DURUMUNDA TÜRKİYE-ABD SAVUNMA TİCARETİNİN TAMAMEN SONA ERECEĞİNİ SAVUNDUĞU NOTTA, TÜRKİYE'NİN RUSYA YA DA ABD'NİN "DÜŞMANI" BAŞKA BİR ÜLKE İLE YAKINLAŞABİLECEĞİ UYARISINDA BULUNULDU 
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YETKİLİSİ: "NATO, 70 YILDIR ÜYE OLAN TÜRKİYE İLE DAHA DA GÜÇLÜ. TÜRKİYE, NATO MÜŞTEREK GÜVENLİĞİNE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNMAKTADIR"

ABD'de, Başkan Donald Trump yönetiminin, Rusya ile S-400 anlaşması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiği ortaya çıktı. 
ABD merkezli haber sitesi Daily Beast, Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemi nedeniyle yaptırım öngören ve Senato'nun onayını bekleyen yasa tasarısına ilişkin senatörlere gönderdiği 7 sayfalık notu ele geçirdi. 
Notta, Trump yönetimi, bu tasarının yasalaşması durumunda Türkiye-ABD savunma ticaretinin tamamen sona ereceğini savundu. 
Böyle bir yasayla Türkiye-Rusya ilişkisinin daha da ileri gideceği ya da Türkiye'nin silahlar için "diğer düşman silah tedarikçilerine" yönelebileceğine dikkatin çekildiği notta, "Bu yasa aynı zamanda, Türkiye'ye NATO'dan dışlanmış gibi davranmaktır." değerlendirmesinde bulunuldu. 
ABD DIŞİŞLERİ YETKİLİSİNDEN "NATO TÜRKİYE İLE DAHA GÜÇLÜ" AÇIKLAMASI
Öte yandan Daily Beast'e açıklamada bulunan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD yönetiminin NATO ile ilişkilerini güçlü tutmayı istediğini vurgulayarak, "NATO, 70 yıldır üye olan Türkiye ile daha da güçlü. Türkiye, NATO müşterek güvenliğine önemli katkılarda bulunmaktadır." görüşünü paylaştı. 
Yetkili, ABD'nin hala Türkiye'nin S-400 alımlarından dolayı endişeli olduğunu sözlerine ekledi. 

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ABD YÖNETİMİ YPG VE SDG MENSUPLARINA "ÖZEL VİZE" VERİLMESİNE DE KARŞI ÇIKTI
Ayrıca, söz konusu notta, Suriye'de "Amerikan askerlerinin yanında savaşan Kürt savaşçılar" olarak tabir edilen YPG/PKK ve SDG mensubu teröristlere "özel göçmen vizesi" verilmesine yönelik yasa tasarısına da karşı çıkıldı. 
Notta bu tür bir vize vermek için gerekli prosedürlerin sadece 9 ay aldığı anımsatılarak, bu sürenin gerekli güvenlik taramalarının yapılması bakımından çok kısa olduğu vurgulandı.
"Özel göçmen vizesi" daha önce Irak ve Afganistan'da ABD askerlerine yardımcı olan tercümanlara veriliyordu. 
TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TASARISI 
ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, Türkiye'ye, Rusya'dan S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını 11 Aralık'ta onaylamıştı. 
Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir başka yasa tasarısı, 29 Ekim'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.
Senato Genel Kurulunda da kabul edilmesi halinde, Senato ile Temsilciler Meclisindeki yaptırım tasarılarının Trump'ın önüne gitmeden önce birleştirilmesi gerekiyor.
 

Son Güncelleme: 24.12.2019 11:36
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