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Trump: “Yakında döneceğim“

“BURAYA GELDİĞİMDE ÇOK İYİ HİSSETMİYORDUM, ŞU ANDA ÇOK DAHA İYİ HİSSEDİYORUM. BENİ GERİ DÖNDÜRMEK İÇİN HERKES ÇOK ÇALIŞIYOR, SANIYORUM YAKINDA GERİ DÖNECEĞİM”

04 Ekim 2020 Pazar 09:39
Trump: “Yakında döneceğim“
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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, hastalığının seyrine ilişkin gelecek birkaç günün "gerçek bir test" olacağını, ancak hastalığı yenip yakında geri döneceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Kovid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'ndeki odasından çekilmiş bir video mesajı, Twitter hesabından paylaştı.

Kravatsız haliyle biraz yorgun gözüken Trump, sağlığının iyiye gittiğini ve kendisine geçmiş olsun dileğini ileten herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.

Kaldığı hastanede görev yapan herkesten övgüyle bahseden Trump, "Buraya geldiğimde çok iyi hissetmiyordum, şu anda çok daha iyi hissediyorum. Beni geri döndürmek için herkes çok çalışıyor, sanıyorum yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Tamamen iyileşip seçim yarışına kaldığı yerden devam etmek istediği mesajını veren Trump, seçim öncesinde hala yapılacak çok iş olduğunu kaydetti.

Dünya genelinde milyonlarca insanın virüse yakalandığı gibi kendisinin de yakalandığını ifade eden Trump, "Ben onlar için de savaşıyorum. Bu koronavirüsü ya da her ne diyorsanız onu tamamen yeneceğiz. Burada bazı tedavileri görüyorum ve kendimi iyi hissetmeye başladım." şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki birkaç gün nasıl olacak bilmiyoruz, sanıyorum gerçek bir test olacak. Bu birkaç gün neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanan Trump, kendisine parti ayrımı olmaksızın ülke genelinde gösterilen destek karşısında müteşekkir olduğunu vurguladı.

Trump, geçmiş olsun mesajı gönderen yabancı ülke liderlerine de ayrıca teşekkür etti.

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Kendisine Beyaz Saray'da da kalabilme alternatifinin sunulduğunu belirten Trump, "Beyaz Saray'ın içinde hiçbir yere gidemeden, hiç kimseyle konuşamadan, hatta Oval Ofis'e bile gidemeden orada kapalı kalmak istemedim. Bu mücadelede önde olmam gerekirdi. Orada kendimi kapatmak yerine bu sorunla yüzleşmemiz gerekir, dedim." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca eşi Melania Trump'ın, hastalığı kendisinden daha hafif geçirdiğini ve kısa sürede tamamen iyileşeceğini dile getirdi.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan bir iddianın, Trump'ın bazı sözleriyle çelişkili olması dikkati çekti.

Söz konusu iddiaya göre, Trump'ın cuma günü hastaneye gitmemek konusunda ısrar ettiği ve doktorlar tarafından zor ikna edildiği bildirildi.

Aynı haberde Trump'ın, Beyaz Saray'da cuma günü doktorları tarafından son anlarda ve zor ikna edildiği, tedaviye Beyaz Saray'da devam etmek istediği iddiası yer aldı.

TRUMP'IN KOVİD-19'A YAKALANMASI

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump'ın doktoru Sean Conley, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın durumu bu sabah itibariyle gayet iyi." ifadesini kullanmıştı.

Diğer yandan Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, "Başkan'ın temel fonksiyonlarının son 24 saatteki durumu çok endişe vericiydi ve bu bakımdan önümüzdeki 48 saat onun bakımı noktasında çok önemli olacak. Tam iyileşme sürecine ilişkin, yolumuz henüz tam açık değil." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

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Son Güncelleme: 04.10.2020 10:05
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Trump
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