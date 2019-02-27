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Trump Vietnam devlet başkanı Nguyen ile görüştü

Trump Vietnam devlet başkanı Nguyen ile görüştü

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:07
Trump Vietnam devlet başkanı Nguyen ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşme öncesinde Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ile bir araya geldi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşme için Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan Trump, mevkidaşı Nguyen'a nezaket ziyaretinde bulundu.
"Her ikimiz de bu çok önemli zirvenin Vietnam'da yapılmasından dolayı çok memnunuz." diyen Trump, Vietnam'ın kaydettiği ekonomik gelişmelerle iyi bir örnek olduğunu söyledi.
Vietnam Devlet Başkanı Nguyen da bu çok özel toplantının başarılı geçmesi için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtti.
Donald Trump ve Nguyen Phu Trong, iki ülkenin havacılık sektörünü içeren birçok ticari anlaşmanın imza törenine başkanlık etti.
ABD'li uçak üreticisi Boeing, Vietnamlı havayolu şirketi Vietjet ve Bamboo Airways ile çok sayıda uçak siparişi için anlaşma imzaladı.
Trump, zirveye ev sahipliği yapan ve Amerikan şirketleri ile yeni ticaret anlaşmalarına imza atan Vietnam'a teşekkür etti.
 

Son Güncelleme: 27.02.2019 12:19
Anahtar Kelimeler:
Trump Nguyen
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