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Trump ve ABD başkanlığına aday olan Sanders arasında “çılgın“ tartışması

Trump ve ABD başkanlığına aday olan Sanders arasında “çılgın“ tartışması

21 Şubat 2019 Perşembe 07:22
Trump ve ABD başkanlığına aday olan Sanders arasında “çılgın“ tartışması

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'deki başkanlık seçimlerine katılacağını açıklayan Vermont Eyaleti Senatörü Bernie Sanders'i "çılgın" olmakla suçladı. 

Twitter'dan Sanders'in aday adaylığına ilişkin paylaşımda bulunan Trump, "Çılgın Bernie yarışa katıldı. Kendisine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı. 

Senatör Sanders ise Twitter'dan Donald Trump'a cevap vererek, "Çılgın olan şey; ırkçı, cinsiyetçi, yabancı düşmanlığı ve sahtekarlık yapan bir başkanımızın olması. İnsanları bir araya getirip sadece Trump'ı yenmekle kalmayacağız, aynı zamanda bu ülkenin ekonomik ve politik hayatını da değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

KAMPANYAYI BİR MÜSLÜMAN YÖNETECEK

Öte yandan, seçim sürecinde Bernie Sanders'in kampanya direktörlüğünü Müslüman siyaset bilimci Faiz Şakir'in yapacağı açıklandı. 

Böylelikle, Washington merkezli Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği yöneticisi olan Şakir, ABD başkanlık seçimlerinde rol alan ilk Müslüman kampanya direktörü oldu. 

Faiz Şakir, daha önce de ABD Senatosunun çoğunluk lideri Demokrat Senatör Harry Reid ve Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin danışmanlığını yapmıştı. 

MEVCUT SİSTEME ELEŞTİREL TAVRIYLA TANINIYOR

Kendisini "demokratik sosyalist" olarak nitelendiren ve 2016'deki kampanyasıyla Demokratların siyasetlerini yeniden şekillendirmesine vesile olan 77 yaşındaki Sanders, ABD'de mevcut siyasi düzene karşı eleştirel tavrıyla tanınıyor. 

Bernie Sanders, 2016'da Demokratların başkanlık ön seçimlerinde eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın rakibi olmuş, o dönemde yüksek okul ücretlerinin kaldırılması ve tek ödeyenli sağlık sistemi önerilerinin ateşli savunuculuğunu yapmıştı.

Sanders bir söyleşisinde, "Dünyanın her ülkesinde, milyarder sınıfa istedikleri her şeyin olamayacağını söyleyen bir lider kadrosuna ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Son Güncelleme: 21.02.2019 11:05
Anahtar Kelimeler:
Trump SandersAbd Başkanlığı
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