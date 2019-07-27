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Trump: “Türkiye'yi S-400 alması konusunda suçlamıyorum”

Trump: “Türkiye'yi S-400 alması konusunda suçlamıyorum”

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:04
Trump: “Türkiye'yi S-400 alması konusunda suçlamıyorum”

“OBAMA DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN BİRÇOK DURUM VE PROBLEM MEVCUT. FELAKET OLAN BU MESELE OBAMA YÖNETİMİNE DAYANIYOR. DURUMU DEĞERLENDİRİYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için suçlamadığını söyledi. 
Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

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Trump, Türkiye'nin milyarlarca dolarlık 125 F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini vurgulayarak, "Zor bir durum. Türkiye'yi S-400 alması konusunda suçlamıyorum çünkü (Eski Başkan Barack) Obama döneminde meydana gelen birçok durum ve problem mevcut. Felaket olan bu mesele Obama yönetimine dayanıyor. Durumu değerlendiriyoruz." dedi.
Öte yandan, Trump Türkiye'ye uygulanacağı belirtilen "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) yaptırımlarının zamanına ilişkin detay vermekten kaçındı.

Son Güncelleme: 27.07.2019 12:20
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