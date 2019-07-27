Trump: “Türkiye'yi S-400 alması konusunda suçlamıyorum”

“OBAMA DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN BİRÇOK DURUM VE PROBLEM MEVCUT. FELAKET OLAN BU MESELE OBAMA YÖNETİMİNE DAYANIYOR. DURUMU DEĞERLENDİRİYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için suçlamadığını söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin değerlendirmede bulundu.



Öte yandan, Trump Türkiye'ye uygulanacağı belirtilen "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) yaptırımlarının zamanına ilişkin detay vermekten kaçındı.