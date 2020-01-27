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Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) durdurulması konusunda Pekin'e yardıma hazır olduklarını belirtti.

Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) durdurulması konusunda Pekin'e yardıma hazır olduklarını belirtti.

27 Ocak 2020 Pazartesi 17:17
Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: "ÇİN İLE SÖZ KONUSU VİRÜSLE İLGİLİ OLARAK ÇOK YAKIN İRTİBAT HALİNDEYİZ. ÇİN'E VE DEVLET BAŞKANI Şİ'YE GEREKLİ OLABİLECEK HER TÜRLÜ YARDIMI ÖNERDİK. BU KONUDAKİ UZMANLARIMIZ ÇOK İYİDİR"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) durdurulması konusunda Pekin'e yardıma hazır olduklarını belirtti.

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Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu koronavirüsün ABD'de çok az sayıda görüldüğünü ve süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

Trump, açıklamasında, "Çin ile söz konusu virüsle ilgili olarak çok yakın irtibat halindeyiz. Çin'e ve Devlet Başkanı Şi'ye gerekli olabilecek her türlü yardımı önerdik. Bu konudaki uzmanlarımız çok iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme: 27.01.2020 20:41
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