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Trump'tan yasa dışı göçmen ailelerin toplatılması emri

Trump'tan yasa dışı göçmen ailelerin toplatılması emri

22 Haziran 2019 Cumartesi 06:41
Trump'tan yasa dışı göçmen ailelerin toplatılması emri

Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza (ICE) Birimine, yasa dışı göçmen ailelerin pazar gününden itibaren toplatılması emri verdiğini yazdı. 

Amerikan Washington Post gazetesinin konuya yakın 3 kaynağına dayandırdığı habere göre, Trump ICE'ye daha önce sınır dışı bildirimi almış ailelerin pazar gününden itibaren toplatılması emri verdi. 

Trump'ın emriyle başlatılacak şafak baskınlarında Houston, Chicago, Miami, Los Angeles gibi göçmen nüfusunun yüksek olduğu kentlerde yaşayan 2 binin üzerindeki ailenin etkileneceği tahmin ediliyor.

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ABD İç Güvenlik Bakanlığına vekalet eden Kevin McAleenan'ın ICE'yi büyük çaplı bir operasyonun çocukları ailelerinden ayırabileceği uyarısında bulunduğu da belirtiliyor. 

TRUMP SİNYALİ PAZARTESİ GÜNÜ VERDİ  

ABD Başkanı Trump, pazartesi günü attığı tweet ile söz konusu operasyonun sinyalini vererek, "Gelecek hafta ICE, ABD'ye yasadışı yollarla giren milyonlarlarca yasadışı yabancıyı ülkeden çıkarma sürecini başlatacak. Geldikleri gibi hızla, bu ülkeden çıkarılacaklar." ifadesini kullandı.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

Son Güncelleme: 22.06.2019 09:51
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Göçmenler
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