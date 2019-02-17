Trump'tan: Yakaladığımız IŞİD militanlarını alın yoksa serbest bırakacağız

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, IŞİD'e bağlı Avrupa kökenli militanların yargılanması için Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.

Twitter üzerinden yayınladığı mesajlarda IŞİD'in çöküşünün yakın olduğunu söyleyen Trump, "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 IŞİD militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. IŞİD çökmek üzere. Aksi ihtimal güzel değil çünkü onları bırakmak durumunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

IŞİD militanlarının kontrolsüz bir şekilde Avrupa'ya yayılmasını istemediklerini belirten Trump, başkalarının da bu hususta üstlerine düşeni yapmaları gerektiğini dile getirdi. Başkan Trump ayrıca 'yüzde yüz galip' olduktan sonra Suriye'den çekileceklerini de açıklamalarına ekledi.

IŞİD'in Suriye'deki son kalıntılarına yönelik operasyon başlattıklarını açıklayan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, yakın zamanda terör örgütünü tamamen mağlup ederek zafer açıklayacaklarını duyurmuştu.