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Trump'tan Washington Post'a dava açan gence destek

Trump'tan Washington Post'a dava açan gence destek

21 Şubat 2019 Perşembe 07:22
Trump'tan Washington Post'a dava açan gence destek

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post gazetesine 250 milyon dolarlık dava açan gence destek vererek, “Göster onlara Nick.” ifadesini kullandı.

Başkan Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, paylaşımında gazeteye dava açan 16 yaşındaki gencin ifadelerini hatırlatarak, “Washington Post gazetesi en temel gazetecilik standartlarını hiçe saydı, çünkü Başkan Donald Trump’a karşı olan ön yargılı gündemlerini dayatmak istediler. Göster onlara Nick. Sahte haber.” ifadelerini kullandı.

Washington Post gazetesi, geçen ay Washington’da bulunan Lincoln anıtı önünde yerli Amerikalıların düzenlediği gösteri sırasında göstericilerle “alay eden” Nicholas Sandman adındaki 16 yaşındaki genç hakkında haberler yapmıştı.

Sandman'ın ailesi de gazetenin çocukları hakkında yayımladığı haberlerin aslında Başkan Trump’ı hedef almak adına yapıldığını öne sürmüştü. Aile bunun üzerine ise çocuklarının haber amaçlı olarak kullanıldığı belirtmiş ve Washington Post gazetesine karşı dava açmıştı.

Son Güncelleme: 21.02.2019 10:47
Anahtar Kelimeler:
TrumpWashington Posta Dava
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