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Trump'tan Venezuela'ya seyahat uyarısı

Trump'tan Venezuela'ya seyahat uyarısı

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:25
Trump'tan Venezuela'ya seyahat uyarısı

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: "(VENEZUELA'DA) BUGÜN KİTLESEL GÖSTERİLER BEKLENİYOR. ABD VATANDAŞLARI BİR SONRAKİ TALİMATA KADAR VENEZUELA'YA SEYAHAT ETMEMELİ"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD vatandaşlarını, yeni bir talimat verilene kadar Venezuela'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

 

Başkan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan vatandaşlarına, bugün kitlesel gösterilerin beklendiği Venezuela'ya seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD yaptırımları ve petrol gelirlerinin kesilmesinin ardından, muhalefetle müzakereye niyetli olduğu yorumunu yapan Trump, Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı JuanGuaido'nun Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından hedef alındığını savundu.

 

Trump, "Maduro, ABD yaptırımları ve petrol gelirlerinin kesilmesinin ardından muhalefetle müzakere etmeye niyetli. Guaido, Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından hedef alınıyor. Bugün kitlesel gösteriler bekleniyor. ABD vatandaşları bir sonraki talimata kadar Venezuela'ya seyahat etmemeli." ifadesini kullandı.

 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı almış ve ülkenin ABD'deki 7 milyar dolarlık varlığını dondurmuştu.

 

Bu varlıkların muhalif lider Guaido'nun kontrolüne geçeceğini belirten Washington yönetimi, artık Maduro yönetimine yönelik petrol ödemelerinin yapılmayacağını ve bu konudaki muhataplarının da Guaido olduğunu ifade etmişti.

 

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, dün, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden JuanGuaido'ya yurt dışı yasağı getirilmesi, mal varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulması için Yüksek Adalet Mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıklamış, ilerleyen saatlerde de Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ) Başkanı MaikelMoreno, Guaido hakkındaki ihtiyati tedbirlerin onaylandığını duyurmuştu.

 

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, dün, "suç oranının artması ve ABD vatandaşlarının keyfi olarak tutuklandığı" gerekçesiyle, Amerikan vatandaşlarından Venezuela'ya seyahat etmemelerini istemişti.

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'ya yönelik seyahat uyarısının 4'üncü dereceye çıkarıldığı duyurulmuştu.

 

VENEZUELA'DA NE OLDU?

 

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

 

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı JuanGuaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere, Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

 

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.

 

Son Güncelleme: 31.01.2019 00:54
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