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Trump'tan Pelosi'ye azil mektubu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'ye bir mektup göndererek hakkındaki azil maddelerini "samimiyetsiz, mesnetsiz, tehlikeli ve mantık dışı" olarak niteleyerek süreci protesto ettiğini belirtti.

Trump'tan Pelosi'ye azil mektubu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'ye bir mektup göndererek hakkındaki azil maddelerini "samimiyetsiz, mesnetsiz, tehlikeli ve mantık dışı" olarak niteleyerek süreci protesto ettiğini belirtti.

18 Aralık 2019 Çarşamba 07:43
Trump'tan Pelosi'ye azil mektubu

Beyaz Saray, Trump'ın, hakkında yürütülen azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye hitaben yazdığı 6 sayfalık mektubu paylaştı.

Trump mektubuna, "Sayın Temsilciler Meclisi Başkanı. Bu mektubu, Temsilciler Meclisindeki Demokratlar tarafından yürütülen partizan azil savaşını en güçlü şekilde protesto ettiğimi belirtmek için yazıyorum." ifadeleriyle başladı.

"AMERİKAN DEMOKRASİSİNE SAVAŞ AÇIYORSUNUZ"

Temsilciler Meclisi'ndeki azil girişiminin "görevi anayasaya aykırı şekilde kötüye kullanma" olduğunu savunan Trump, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinin sunduğu azil maddelerinin hukuki dayanağının bulunmadığına dikkati çekti.

Trump, "Çok çirkin bir kelime olan azlin önemini basitleştirdiniz. Hiçbir geçerliliği olmayan azil sürecini devam ettirerek görev yemininize ihanet ediyor, anayasaya bağlılığınızı kırıyor ve Amerikan demokrasisine savaş açıyorsunuz." yorumunu yaptı.

Hakkındaki "Görevin kötüye kullanılması" suçlamasına yönelik Trump, "Bu tamamen sizin samimiyetsiz, mesnetsiz ve temelsiz hayal ürününüz." ifadesini kullandı.

AZİL SÜRECİNE 'CADI MAHKEMELERİ KARŞILAŞTIRMASI'

Trump, Demokrat Pelosi'ye "Sizin 2016'da adayınız seçimi kaybetti ve partiniz bu yenilgiyi atlatamadı." ifadesinde bulundu.

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ABD Başkanı'na yönelik herhangi bir azil sürecinin iki partinin de desteklemesi gerektiğini vurgulayan Trump, bu süreçte Cumhuriyetçilerin desteğinin olmadığına dikkat çekti.

Trump, mektubunda ABD'nin Massachusetts eyaletinde 17. yüzyılda kurulan ve bir grubu "cadılıkla" suçlayan mahkemelere de atıfta bulunarak "Salem Cadı Mahkemelerindeki sanıklara bile daha çok kanuni prosedür işletilmişti." ifadesini kullandı.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Başkan Trump'ın 25 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi eylül ayında basına sızmıştı. Trump'ın Zelenskiy'den rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

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Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesi'ne göndermişti.

Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

Azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Senatoya gidecek.


 

Son Güncelleme: 18.12.2019 11:59
Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpNancy Pelosi
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