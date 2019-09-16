banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103242
ALTIN
276.278
DOLAR
5.7147
STERLİN
7.1053
EURO
6.3223
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
ATV aracın kontrolünü kaybedip yoldan 30 metre aşağıya düştüler
İKİ KİŞİ YARALANDI
Bafra’da motor kazası: 1 ağır yaralı
MOTOSİKLET KAZASI
banner307

Trump'tan “muhtemel bir saldırıya hazırız“ mesajı

ABD Başkanı Trump, Saudi Aramco'ya ait tesislerin vurulmasına ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Trump'tan “muhtemel bir saldırıya hazırız“ mesajı

ABD Başkanı Trump, Saudi Aramco'ya ait tesislerin vurulmasına ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:08
Trump'tan “muhtemel bir saldırıya hazırız“ mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurulmasına ilişkin, "faili bildiklerini" ve "muhtemel bir saldırıya hazır oldukları" mesajı verdi.
ABD Başkanı Trump, Saudi Aramco'ya ait tesislerin vurulmasına ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.
Trump, açıklamasında, "Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı. Faili bildiğimize inanmak için sebebimiz var, teyide bağlı olarak biz (hedefe) kilitliyiz ve silahlarımız dolu. Fakat (Suudi Arabistan) Krallık'tan bu saldırının müsebbibinin kim olduğunu duymayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Trump, Riyad'dan gelecek cevaba göre hangi koşullarda harekete geçeceklerini belirleyeceklerini bildirdi.

"YEDEK STOKLAR KULLANILABİLECEK"
Başkan Trump ayrıca, söz konusu tesislere yapılan saldırının ardından ABD'de petrol piyasasında herhangi bir dalgalanma olmaması için yedek stokların "ihtiyaca göre" kullanımına onay verdiğini de aktardı. 

banner317
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi SaudiAramco'ya ait 2 tesise cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı 10 drone ile kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.
Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

 

Son Güncelleme: 16.09.2019 12:00
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Ruhani ile Trump görüşmesi gündemde değil“
“Ruhani ile Trump görüşmesi gündemde değil“
Mısır'da 6 sanık idam cezasına çarptırıldı
Mısır'da 6 sanık idam cezasına çarptırıldı
Malezya'da hava kirliliği indeksi "çok sağlıksız"
Malezya'da hava kirliliği indeksi "çok sağlıksız"
Müzede şok! Sergiye çıkarılan 7 milyon TL’lik klozet çalındı
Müzede şok! Sergiye çıkarılan 7 milyon TL’lik klozet çalındı
Kâbus görürken yaptığı şey başına büyük iş açtı
Kâbus görürken yaptığı şey başına büyük iş açtı
Kara bulutlar Çin ekonomisi üzerinde toplanıyor
Kara bulutlar Çin ekonomisi üzerinde toplanıyor
Meksika'da poşetlenmiş insan kalıntılarından 44'ünün kimlik tespiti yapıldı
Meksika'da poşetlenmiş insan kalıntılarından 44'ünün kimlik tespiti yapıldı
Pompeo, Suudi petrol tesisleri saldırısında İran'ı suçladı
Pompeo, Suudi petrol tesisleri saldırısında İran'ı suçladı
Suudi Arabistan'da Petrol Üretimi Geçici Olarak Durduruldu
Suudi Arabistan'da Petrol Üretimi Geçici Olarak Durduruldu
Evren sandığımızdan 2 milyar yıl daha genç olabilir
Evren sandığımızdan 2 milyar yıl daha genç olabilir

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim