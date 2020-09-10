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Trump'tan “Kovid-19'u Önemsiz Gösterdi“ İddialarına Yanıt: “Halkı Paniğe Sürüklemek İstemedik“

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önemsiz gösterdiği iddialarıyla ilgili,

10 Eylül 2020 Perşembe 09:38
Trump'tan “Kovid-19'u Önemsiz Gösterdi“ İddialarına Yanıt: “Halkı Paniğe Sürüklemek İstemedik“
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 ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önemsiz gösterdiği iddialarıyla ilgili, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD Yüksek Mahkemesi için 20 yargıç adayını açıkladı. Adaylar arasında, Cumhuriyetçi senatörler Tom Cotton, Ted Cruz ve Josh Hawley'in olması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Trump, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın yeni kitabındaki, "Trump en başından beri Kovid-19'un tehlikelerini biliyordu ancak halka açıklamadı ve halka virüsü olduğundan farklı gösterdi." iddialarına da yanıt verdi.

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Trump, "Paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin tribün lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. Halkın ürkmesini ya da panik yaratmayı sevmiyorum. Tabii ki bu ülkeyi ya da dünyayı bir çılgınlığa götürmeyeceğim. Biz millet olarak güven ve güç göstermek istiyoruz. Benim yaptığım bu." diye konuştu.

ABD'nin Kovid-19 salgını ile "başarılı" bir mücadele yürüttüğünü ve yakın zamanda aşı ve ilaç anlamında büyük ilerleme kaydedeceklerini vurgulayan Trump, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik, biz ortalığa çıkıp 'büyük bir problemimiz var' diye bağırarak insanları korkutmak istemedik. Acilen tüm dünyadan maske ve cerrahi önlük almaya başladık, çünkü bu malzemelerin fiyatlarının satın alamayacak kadar pahalı olmasını istemedik." dedi.

Trump, bu davranışının halkta güven kaybına yol açıp açmayacağının sorulması üzerine, "Ben bunun da halkın güveninin bir parçası olduğuna inanıyorum, bu tür durumlarda liderlik göstermek zorundasınız.Yapmak isteyeceğiniz son şey ise ülkede panik yaratmak olur." ifadelerini kullandı.

Salgının sorumlusunun Çin olduğunu vurgulayan Trump, "Woodward'ın şu an yaptığı bir siyasi saldırı." dedi.

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Son Güncelleme: 10.09.2020 09:48
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump
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