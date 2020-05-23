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Trump'tan 'ibadethaneler açılsın' çağrısı: Duaya ihtiyacımız var

ABD Başkanı Trump, eyalet valilerinden ibadethanelerin açılmasına izin vermelerini istedi. Aksi halde kendi yetkilerini kullanacağını da söyleyerek, "Amerika'da daha az değil, daha çok duaya ihtiyacımız var" dedi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:00
Trump'tan 'ibadethaneler açılsın' çağrısı: Duaya ihtiyacımız var
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Benim talimatım çerçevesinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, dini topluluklara yönelik bir rehber yayınlıyor" dedi. Bazı valilerin kürtaj klinikleri gibi yerleri "temel yerler" kategorisine aldığını anımsatan Donald Trump, şunları anlattı:

"Ben bugün kiliseleri, sinagogları, camileri ve ibadethaneleri, 'temel hizmet veren yerler' olarak nitelendiriyorum. Valileri ibadethanelerin açılmasına hemen izin vermeye davet ediyorum."

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İzin vermemeleri durumunda kendi yetkisini kullanacak

İbadethanelerin toplumu bir arada tuttuğunu vurgulayan Trump, "İmamlar, rahipler ve Yahudi din adamları cemaatlerinin güvende olduklarından emin olacak" dedi.

ABD Başkanı Trump, valilerin ibadethanelerin açılmasına bu hafta sonu izin vermemeleri durumunda kendi yetkisini kullanacağını belirterek, "Amerika'da daha az değil, daha çok duaya ihtiyacımız var" sözlerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Trump Ibadethaneler
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