Trump'tan Demokratlar'a kürtaj tepkisi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kürtaj sonrası canlı doğan bebeklerin öldürülmesine engel olacak yasaya destek vermemesi sebebiyle Demokrat Partili vekillere sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump Demokratların kürtaj konusunda çok radikal olduklarını söyleyerek, "Senatodaki Demokratlar yeni doğmuş bebeklerin öldürülmesine engel olacak yasanın aleyhine oy kullandı. Onlar doğumdan sonra (hayatta kalan) bebeklerin öldürülmesini umursamıyorlar." diye konuştu.

Bu durumun kongre tarihinde hatırlanacak en şok edici oylamalardan biri olacağını söyleyen ABD Başkanı, "Hemfikir olmamız gereken bir konu varsa o da şudur; masum bebeklerin hayatlarını korumalıyız." ifadelerini kullandı.

'Kürtaj Sonrası Hayatta Kalanları Koruma' (Born-Alive Abortion Survivors Protection Act) adlı yasa tasarısının kabul edilebilmesi için ABD Senatosu'nda en az 60 'evet' oyu alması gerekiyor. Demokrat cepheden sadece 3 vekil yasaya onay verdi. Senatodaki taslak 53'e karşılık 44 'hayır' oyuyla askıda kaldı.

Kürtaja verilen devlet fonlarını kesmişti

2017 yılı başında ABD Başkanı Donald Trump, kürtajı destekleyen uluslararası sivil toplum kuruluşlarının federal fonlarla finanse edilmesini yasaklayan bir genelge çıkartmıştı. İlk kez Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan döneminde yürürlüğe giren bu yasa, 1993 yılında Demokrat Parti'li Bill Clinton tarafından kaldırıldı. Cumhuriyetçi George W. Bush'un yeniden koyduğu yasak, bu kez Barack Obama yönetimince bir kez daha kaldırılmıştı.

Trump, henüz başkan adayıyken de, kürtajın yasadışı olması durumunda, kürtaj olan kadınların 'bir şekilde cezalandırılması' gerektiğini söylemiş, gelen tepkiler üzerine tavır değiştirip 'kürtajı yapan kişinin' cezalandırılması gerektiğini ifade etmişti.