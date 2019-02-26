Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104207
ALTIN
226.086
DOLAR
5.2976
STERLİN
6.9973
EURO
6.0196
Ayrelli yüklü araç yakalandı
İKİ KIBRISLI TÜRK TUTUKLANDI
Genç kadın aranıyor!
GENÇ KADIN ARANIYOR!
Polisten sürücülere uyarı
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Liderler 4 ay aradan sonra bugün görüşüyor
LİDERLER BUGÜN GÖRÜŞÜYOR
banner282
Flaş Haber
Genç kadın aranıyor!
Kapat

Trump'tan Demokratlar'a kürtaj tepkisi

Trump'tan Demokratlar'a kürtaj tepkisi

26 Şubat 2019 Salı 10:09
Trump'tan Demokratlar'a kürtaj tepkisi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kürtaj sonrası canlı doğan bebeklerin öldürülmesine engel olacak yasaya destek vermemesi sebebiyle Demokrat Partili vekillere sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump Demokratların kürtaj konusunda çok radikal olduklarını söyleyerek, "Senatodaki Demokratlar yeni doğmuş bebeklerin öldürülmesine engel olacak yasanın aleyhine oy kullandı. Onlar doğumdan sonra (hayatta kalan) bebeklerin öldürülmesini umursamıyorlar." diye konuştu.

Bu durumun kongre tarihinde hatırlanacak en şok edici oylamalardan biri olacağını söyleyen ABD Başkanı, "Hemfikir olmamız gereken bir konu varsa o da şudur; masum bebeklerin hayatlarını korumalıyız." ifadelerini kullandı.

'Kürtaj Sonrası Hayatta Kalanları Koruma' (Born-Alive Abortion Survivors Protection Act) adlı yasa tasarısının kabul edilebilmesi için ABD Senatosu'nda en az 60 'evet' oyu alması gerekiyor. Demokrat cepheden sadece 3 vekil yasaya onay verdi. Senatodaki taslak 53'e karşılık 44 'hayır' oyuyla askıda kaldı.

Kürtaja verilen devlet fonlarını kesmişti
2017 yılı başında ABD Başkanı Donald Trump, kürtajı destekleyen uluslararası sivil toplum kuruluşlarının federal fonlarla finanse edilmesini yasaklayan bir genelge çıkartmıştı. İlk kez Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan döneminde yürürlüğe giren bu yasa, 1993 yılında Demokrat Parti'li Bill Clinton tarafından kaldırıldı. Cumhuriyetçi George W. Bush'un yeniden koyduğu yasak, bu kez Barack Obama yönetimince bir kez daha kaldırılmıştı.

Trump, henüz başkan adayıyken de, kürtajın yasadışı olması durumunda, kürtaj olan kadınların 'bir şekilde cezalandırılması' gerektiğini söylemiş, gelen tepkiler üzerine tavır değiştirip 'kürtajı yapan kişinin' cezalandırılması gerektiğini ifade etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Trump Kürtaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kübalılar Yeni Anayasayı Onayladı
Kübalılar Yeni Anayasayı Onayladı
Hindistan, Pakistan Topraklarındaki
Hindistan, Pakistan Topraklarındaki "örgüt Kampına" Hava Saldırısı Düzenledi
Meksika Devlet Başkanı Obrador makam araçlarını sattı
Meksika Devlet Başkanı Obrador makam araçlarını sattı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ülkesindeki idam cezalarını savundu
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ülkesindeki idam cezalarını savundu
YKP: “Kamu görevlileri yasa tasarısı’nı öncelikle Başbakan engellemeli”
YKP: “Kamu görevlileri yasa tasarısı’nı öncelikle Başbakan engellemeli”
İkinci Trump - Kim zirvesi Vietnam'da yarın başlıyor
İkinci Trump - Kim zirvesi Vietnam'da yarın başlıyor
Çocukluklarında Michael Jackson'ın tacizine uğradığını söyleyenlerin hikayeleri belgesel oldu
Çocukluklarında Michael Jackson'ın tacizine uğradığını söyleyenlerin hikayeleri belgesel oldu
Africom'dan Somali'de hava saldırısı: 35 ölü
Africom'dan Somali'de hava saldırısı: 35 ölü
Küba'da anayasa değişiyor
Küba'da anayasa değişiyor
Venezuelalılar, Kolombiya sınırının kapanması nedeniyle yasadışı patika yolları kullanmaya başladı
Venezuelalılar, Kolombiya sınırının kapanması nedeniyle yasadışı patika yolları kullanmaya başladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim