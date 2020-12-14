Trump'tan aşı iddialarına yanıt

ABD'de bu hafta içi uygulanmaya başlanması beklenen COVID-19 aşılarında, Başkan Donald Trump ve kendisine yakın çalışan kişilerin programda öncelikli olacağı öne sürüldü.

'Uygun zamanda aşı olmayı dört gözle bekliyorum'

Trump, aşıda öncelik iddiasına Twitter hesabından yanıt verdi:

"Beyaz Saray çalışanları, özellikle gerekmedikçe aşı programının ilerleyen aşamalarında aşı olmalı. Bu konuda düzenleme talep ettim. Ben de yakın zamanda aşı olmayı planlamıyorum ancak uygun zamanda aşı olmayı dört gözle bekliyorum. Teşekkürler."

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), cuma gecesi, Hastalık ve Kontrol Merkezi (CDC) ise pazar günü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısı için onay vermişti.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede ilk aşının gelecek hafta içinde vurulmasının planlandığını duyurmuştu.