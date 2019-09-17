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Trump: “Suudi Arabistan'daki Saldırıların Arkasında İran Var Gibi Duruyor”

Lefkoşa, 17 Eylül 19 : ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan\'daki iki petrol tesisine yönelik saldırılar için

Trump: “Suudi Arabistan'daki Saldırıların Arkasında İran Var Gibi Duruyor”

Lefkoşa, 17 Eylül 19 : ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan\'daki iki petrol tesisine yönelik saldırılar için

17 Eylül 2019 Salı 07:18
Trump: “Suudi Arabistan'daki Saldırıların Arkasında İran Var Gibi Duruyor”

Lefkoşa, 17 Eylül 19 : ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yönelik saldırılar için "Arkasında İran var gibi duruyor. Yeni bir çatışmaya girmek istemiyorum ancak bazen mecbur kalıyorsunuz" dedi.
Kimseyle savaşa girmek istemediğine yönelik sözlerinin ardından Trump, "Ancak ABD her türlü çatışmaya da hazırdır" dedi. Ülkesinin birçok seçeneği olduğunu belirten Trump, aceleleri olmadığını, öncelikle müttefikleriyle konuşacaklarını anlattı:
"Eğer bu yoldan gitmek zorunda kalırsak ABD, tarihteki tüm ülkeden daha hazırlıklıdır, herhangi bir tarihteki… Bu yoldan gidip gitmeyeceğimizi göreceğiz. Bunu kimin yaptığını çok net bir şekilde ortaya çıkarmamız gerekiyor. Size şunu söyleyeyim; bu çok büyük bir saldırıydı ancak bizim ülkemiz bu saldırıya kat kat daha büyük bir saldırıyla karşılık verebilir. Ama önce bunu kimin yaptığını kesin bir şekilde öğreneceğiz."
Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Suudi Arabistan'a güvenebilir misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Sanırım evet, onlar da [saldırıların sorumlusunu] ortaya çıkarmak istiyor. Bence muhtemelen bildiklerini düşünüyorlar ama çok kısa zamanda öğreneceğiz. İhtiyacımız olan her şey elimizde, çok kısa zamanda öğrenmiş olacağız."
Saldırıların ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, her ne kadar Yemen'deki İran destekli Husi milisler üstlenmiş olsa da, saldırının asıl sorumlusunun İran olduğunu söylemişti.
İRAN İSE İDDİALARI REDDEDİYOR
Trump, Pompeo'nun saldırının sorumlusuyla ilgili fikrine katıldığını söyledi. Saldırıların ABD'deki petrol piyasasını etkilemeyeceğini de belirtti.
Bir gün önce konuyla ilgili Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Trump "suçluyu bildiğine inandığını" yazmış ancak isim vermemişti.
Saldırılar dünya petrol üretiminin yüzde 5'inin durmasına sebep oldu.
RUSYA: İRAN'A YÖNELİK SAVAŞ BAŞLATMAK KÖTÜ BİR FİKİR
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Vassily Nebenzia da, New York'taki basın toplantısında, İran'a karşı savaş başlatmanın kötü bir fikir olacağını söyledi:
"Buna benzer olayların Körfez'de daha büyük çatışmalara yol açmasından endişeliyiz. Körfez ve çevresindeki Ortadoğu bölgesi bunun dışında yeterince sorunla baş ediyor, bir de Körfez'deki büyük çaplı bir çatışma kesinlikle bir facia olur. Ne pahasına olursa olsun bundan kaçınmak istiyoruz ve tüm ortaklarımıza sükuneti koruma çağrısı yapıyoruz.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Pazartesi günü konuyla ilgili AFP'ye yaptığı açıklamada, İran'I suçladı:
"Gördüklerimiz karşısında çok endişeleniyoruzi özellikle İran tarafında gördüklerimiz karşısında. İran farklı terör gruplarını destekliyor ve tüm bölgede istikrarsızlığa sebep oluyor, füze programındaki istikrarsızlıktan da sorumlu. İran asla nükleer silah geliştirme kapasitesine erişmemeli."
'ULUSLARARASI UZMANLAR SALDIRIYI ARAŞTIRMAK İÇİN SUUDİ ARABİSTAN'A DAVET EDİLECEK'
AA'ya göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamada yayımlayarak "İlk belirlemelere göre saldırıda İran silahlarının kullanıldığını" duyurdu. Eylemin, daha önce İran silahlarıyla Suudi petrol devi Aramco'ya ait petrol tesisine yapılan saldırıların devamı niteliğinde olduğu yorumu da açıklamada yer aldı.
Açıklamaya göre, "konuya ilişkin gerçekleri araştırma ve soruşturmaya katılması için Birleşmiş Milletler ve uluslararası uzmanlar davet edilecek."
HANGİ TESİSLER VURULDU?
Saldırıya uğrayan bölgelerden gelen görüntülerde, devlet petrol şirketi Aramco'nun Abqaiq'de bulunan en büyük petrol işleme tesisinden alevler yükseldiği görülüyor.
Abqaiq'teki tesiste kükürtlü ham petrol işlenip ham petrole dönüştürülüyor. Burada günde yaklaşık 7 milyon varil ham petrol üretiliyor.
Aramco bu tesisin dünyanın en büyük "ham petrol stabilizasyon tesisi" olduğunu belirtti.
İkinci saldırı ise ülkenin ikinci büyük petrol sahası olan Khurais'e düzenlendi.
2009 yılından bu yana aktif olan sahadan günde 1,5 milyon varil petrol çıkarılıyor. Sahada 20 milyar varillik rezerv olduğu tahmin ediliyor.
(BBCTürkçe/ÖZ/ÖK)
 

Son Güncelleme: 17.09.2019 10:28
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