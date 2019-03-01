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Trump: Suriye'de IŞİD bölgelerinin yüzde 100'ünü geri aldık

Trump: Suriye'de IŞİD bölgelerinin yüzde 100'ünü geri aldık

01 Mart 2019 Cuma 09:36
Trump: Suriye'de IŞİD bölgelerinin yüzde 100'ünü geri aldık

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Demokratik Güçleri'nce (SDF) yapılan açıklamaların aksine Amerikan askerlerine hitaben bir konuşmada Suriye'de IŞİD militanlarının elinde olan bölgelerin yüzde 100'ünün ABD destekli güçlerce geri alındığını duyurdu.

SDF Komutanı Mazlum Kobani bunun için bir hafta daha süre gerektiğini söylemişti.

Perşembe günü Vietnam'daki Kuzey Kore zirvesinden dönerken uçağının yakıt ikmali için durduğu Alaska'daki Elmendorf-Richardson askeri üssünde konuşma yapan Trump şu ifadeleri kulandı:

"Tamamen ele geçirmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz yüzde 90, 92 gibi oranlar duyuyordunuz. Şimdi bu oran yüzde 100, yani IŞİD alanlarının yüzde 100'ünü geri aldık."

ABD son dönemde Suriye'deki askerlerinin bir bölümünü geri çekti ancak Trump ülkesinin Suriye'den tamamen çıkmasını istiyor. Bu konuda gelen eleştiriler üzerine Trump 400 askeri bölgede bırakmaya karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Trump ışid
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