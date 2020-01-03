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Trump, Süleymani suikastı konusunda Boris Johnson'ı önceden bilgilendirmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi konusunda önceden bilgilendirmediği bildirildi. 

Trump, Süleymani suikastı konusunda Boris Johnson'ı önceden bilgilendirmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi konusunda önceden bilgilendirmediği bildirildi. 

03 Ocak 2020 Cuma 16:55
Trump, Süleymani suikastı konusunda Boris Johnson'ı önceden bilgilendirmedi

BBC'nin haberine göre, İngiltere'nin Ortadoğu'da 400 askeri bulunması ve bölgedeki ABD güçleriyle çalışmasına rağmen Johnson, hava saldırısı konusunda önceden uyarılmadı.

İktidardaki Muhafazakar Parti Üyesi Tom Tugendhat, mevcut Beyaz Saray yönetiminde detayları müttefikleriyle paylaşmama yönünde bir anlayış olduğunu ve bunun endişeye yol açtığını söyledi. 

Eski Avam Kamarası Dışişleri Komitesi Başkanı Tugendhat, "Müttefik olmanın amacının birbirimizi değil düşmanlarımızı şaşırtmak olduğuna inanıyorum." dedi.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti.

Süleymani, Suriye iç savaşında oynadığı rolle tartışma konusu olmuş, Afganistan, Pakistan ve İran'dan çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı Suriye'ye getirerek, Esed rejimi saflarında savaştırmıştı.

General Kasım Süleymani, Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün de iç savaşa katılmasında pay sahibiydi. Rejim güçleri safında örgütlediği on binlerce silahlı unsurla, iç savaşta rejime destek olan Süleymani, sivillere yönelik işlenen bazı katliamlar konusunda muhalifler tarafından sorumlu tutuluyordu.

Son Güncelleme: 03.01.2020 23:15
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