banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118664
ALTIN
294.793
DOLAR
5.8693
STERLİN
7.6730
EURO
6.5257
Uyuşturucudan 4 tutuklu
UYUŞTURUCUDAN 4 TUTUKLU
Hava durumu
HAVA DURUMU
Girne-Değirmenlik Anayolunda tır araç alev aldı
KAMYON ALEV ALDI
Yağmur geliyor!
YAĞMUR GELİYOR!

Trump, Süleymani'nin 4 ABD Büyükelçiliği'ne saldırı planladığını iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısıyla öldürülmeden önce bölgedeki dört ABD Büyükelçiliğine saldırı düzenlemeyi planladığını iddia etti.

Trump, Süleymani'nin 4 ABD Büyükelçiliği'ne saldırı planladığını iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısıyla öldürülmeden önce bölgedeki dört ABD Büyükelçiliğine saldırı düzenlemeyi planladığını iddia etti.

11 Ocak 2020 Cumartesi 09:10
Trump, Süleymani'nin 4 ABD Büyükelçiliği'ne saldırı planladığını iddia etti

ABD'li Fox News kanalında Laura Ingraham'ın konuğu olan Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin soruları yanıtladı.
Süleymani'nin öldürülmesindeki zamanlamaya ilişkin bir soruya cevap veren Trump, Süleymani'nin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği de dahil olmak üzere, bölgedeki 4 büyükelçiliğine saldırı düzenleme planı yaptığını savundu.
Trump'ın Süleymani'nin öldürülmesi onayını vermesi özellikle Demokrat kesimde tepkilere neden olmuş, ABD'nin bu saldırı ile yeni bir savaşa sürükleneceği endişesi dile getirilmişti. 
Trump yönetimi ise, Süleymani'nin, ABD'ye karşı "acil bir tehlike oluşturduğu" sebebiyle öldürüldüğünü savunmuştu.
- Süleymani'nin öldürülmesi

banner317
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra aralarında İranlı subayların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.
Öte yandan, Tahran yönetimi, Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerin askıya alındığını, uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uyulmayacağını açıklamış, daha sonra Irak'taki bazı ABD askerlerinin bulunduğu üslere balistik füze saldırısı gerçekleştirmişti.

 

Son Güncelleme: 11.01.2020 12:18
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Abd Büyükelçiliği Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran, Füzeyle Düşürülen Ukrayna Uçağının Kara Kutusunu Fransa'ya Gönderiyor
İran, Füzeyle Düşürülen Ukrayna Uçağının Kara Kutusunu Fransa'ya Gönderiyor
ABD, düşen Ukrayna uçağı konusunda İran'ı suçladı
ABD, düşen Ukrayna uçağı konusunda İran'ı suçladı
ABD, Havana dışındaki tüm Küba uçuşlarını yasakladı
ABD, Havana dışındaki tüm Küba uçuşlarını yasakladı
Netanyahu'dan Trump'a İran'a yaptırım tebriği
Netanyahu'dan Trump'a İran'a yaptırım tebriği
İtalya, Libya İçin “Berlin Konferansı“ndan umutlu
İtalya, Libya İçin “Berlin Konferansı“ndan umutlu
İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine "hayır" yanıtı
İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine "hayır" yanıtı
Irak'taki Haşdi Şabi'den "Başbakan'ın emirlerine uyulacak" açıklaması
Irak'taki Haşdi Şabi'den "Başbakan'ın emirlerine uyulacak" açıklaması
Bolivya'da 1,5 ton kokain ele geçirildi
Bolivya'da 1,5 ton kokain ele geçirildi
Avustralya'daki yangınlara Arjantin'de tepki gösterisi
Avustralya'daki yangınlara Arjantin'de tepki gösterisi
İran Ukrayna Havayolları'na ait uçağı “yanlışlıkla“ düşürdüğünü itiraf etti
İran Ukrayna Havayolları'na ait uçağı “yanlışlıkla“ düşürdüğünü itiraf etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim