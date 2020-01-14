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Trump: “Süleymani korkunç bir geçmişe sahipti“

ABD Başkanı Donald Trump, öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin “korkunç geçmişe” sahip olduğunu ve ABD'ye yakın bir tehdit oluşturup oluşturmamasının önem taşımadığını belirtti.

Trump: “Süleymani korkunç bir geçmişe sahipti“

ABD Başkanı Donald Trump, öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin “korkunç geçmişe” sahip olduğunu ve ABD'ye yakın bir tehdit oluşturup oluşturmamasının önem taşımadığını belirtti.

14 Ocak 2020 Salı 07:54
Trump: “Süleymani korkunç bir geçmişe sahipti“

Süleymani'ye düzenlenen ABD hava saldırısını ve zamanlamasını sorgulayan Demokratlara tepki gösteren Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Demokratlar ve yalancı medya, 20 yıldır yapılması gereken şeyi sırf ben yaptığım için terörist Süleymani'yi mükemmel bir insanmış gibi göstermeye çalışıyor. Ekonomik veya askeri alanda yaptığım her şey aşırı sol Demokratlar tarafından küçük görülüyor. Hiçbir şey yapmayan Demokratlar." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Süleymani'nin, ABD için acil bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Trump, şu değerlendirmede bulundu:

"Yalancı haber medyası ve Demokrat ortakları, Süleymani'nin ABD'ye yönelik yakın bir saldırı girişimi içinde olup olmadığını araştırıyor. Cevap, güçlü bir evet, ancak (Süleymani) korkunç bir geçmişe sahip olduğu için bunun bir önemi yok."

İran'da yönetim karşıtı gösterilerde eylemcilerin yerdeki ABD bayrağına basmamasına atıfta bulunan Trump, olayı "büyük bir gelişme" olarak tanımladı.

Son Güncelleme: 14.01.2020 11:48
Anahtar Kelimeler:
Trump SüleymaniSüleymaninin Geçmişi
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