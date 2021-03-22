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Trump, sosyal medyaya geri dönüyor

ABD'deki Kongre baskınının ardından hesapları kapanan eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait bir platformla sosyal medyaya geri dönecek.

22 Mart 2021 Pazartesi 10:20
Trump, sosyal medyaya geri dönüyor
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Trump'ın 2020 başkanlık kampanyası sözcüsü ve danışmanı olan Jason Miller, verdiği mülakatta, "Trump, yaklaşık iki veya üç ay içinde sosyal medyaya geri dönüyor" dedi.

Miller, bu sosyal medya platformunun Trump'a ait olacağını belirterek, "Bu, oyunu tamamen yeniden tanımlayacak ve herkes Başkan Trump'ın ne yaptığını görmek için onu izleyecek" diye konuştu.

"Çok büyük bir platform olacak"

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Trump'ın yeni sosyal medya platformu için birçok şirketten teklif aldığını ve kendi ekibini kurmaya başladığını dile getiren Miller şu ifadeleri kullandı:

"Çok büyük bir platform olacak, on milyonlarca insanı oraya taşıyacak." 

Trump'a sosyal medya engeli

ABD merkezli sosyal paylaşım platformları Twitter ile Facebook, 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınından sonra Trump'ın hesaplarını önce geçici, daha sonra da sürekli olarak kapatmıştı.

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Son Güncelleme: 22.03.2021 11:13
Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpSosyal Medya
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