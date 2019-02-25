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Trump: Silah denemesi yapmadığı sürece Kuzey Kore'yle mutluyuz

Trump: Silah denemesi yapmadığı sürece Kuzey Kore'yle mutluyuz

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:21
Trump: Silah denemesi yapmadığı sürece Kuzey Kore'yle mutluyuz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, silah testleri yapmadığı sürece Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arınma konusunda acele ettirmeyeceğini duyurdu.

ABD Başkanı, Çarşamba günü Vietnam'ın başkenti Hanoi'de ikinci kez bir araya geleceği Kuzey Kore lideri Kim Jong Un görüşmesi öncesinde Washington'da yaptığı bir konuşmada “Acelem yok. Kimseyi de acele ettirmek istemiyorum. Sadece test yapılmasın. Test olmadığı sürece mutluyuz.” ifadesinde bulundu.

Trump, twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda da Kuzey Kore lideri ile çok iyi ilişkiler içinde olduğunu vurguladı ve Asya ülkesinin nükleer silahlardan vazgeçmesi durumunda dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelebileceğini ifade etti.

Kuzey Kore altıncı ve son nükleer testini Eylül 2017'de, son balistik füze testini ise aynı yılın Kasım ayında gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Haziran 2018’de Singapur’da bir araya gelerek Asya ülkesinin nükleersizleşmesi için ilk adımı atmışlardı.

Anahtar Kelimeler:
Abd Kore
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