banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1110
ALTIN
455.741
DOLAR
7.2132
STERLİN
9.4355
EURO
8.4622
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Ah şu gazeteciler...
Ah şu gazeteciler...
Sabrımızı zorluyorlar...
Sabrımızı zorluyorlar...
banner355

Trump: "Seçimi kazanamazsam Çin ABD'nin sahibi olacak"

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak seçimleri Demokrat rakibi Biden'ın kazanması durumunda ABD halkının Çince öğrenmek zorunda kalabileceğini söyledi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:10
Trump: "Seçimi kazanamazsam Çin ABD'nin sahibi olacak"
banner337
banner351

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo programında, Demokrat rakibi Joe Biden'ın Çin konusundaki tutumunu eleştirdi.

Trump, "Seçimleri ben kazanamazsam, Çin ABD'nin sahibi olacak. Sonra da ABD'liler Çince konuşmayı öğrenmek zorunda kalacak" dedi.

banner341
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ortaya çıkmadan önce kendisinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın ilişkisi olduğunu belirten Donald Trump, "Bizim ilişkimiz artık çok iyi değil, çünkü COVID-19 konusunda gerekeni yapmadılar" dedi.

Şi Cinping ile uzun süredir görüşmediğini vurgulayan Trump, Çin'de ortaya çıkan virüsün kendisinin siyasi duruşunu da etkilediğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, "Çin vebası (COVID-19) bizim ülkemize gelmeden önce bence George Washington bile seçimlerde beni yenmekte zorluk yaşardı" yorumu yaptı. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpÇinABDAbd SeçimJoe Biden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Londra Belediye Başkanı Khan:
Londra Belediye Başkanı Khan: "londra'da Binlerce Kişi Kirasını Ödeyemediği İçin Evsiz Kalabilir"
Yunanistan'dan Türkiye'nin çözüm çağrılarına yanıt yok
Yunanistan'dan Türkiye'nin çözüm çağrılarına yanıt yok
Dünya Bankası: Türkiye, salgını nispeten daha hızlı kontrol altına aldı
Dünya Bankası: Türkiye, salgını nispeten daha hızlı kontrol altına aldı
BM: Koronavirüs tedbirleri Afrika'da gıda krizini artırıyor
BM: Koronavirüs tedbirleri Afrika'da gıda krizini artırıyor
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
BM: "Beyrut'taki patlamada en az 34 mülteci öldü"
BM: "Beyrut'taki patlamada en az 34 mülteci öldü"
Lübnan'da hükümetin istifası sonrası gösteriler sürüyor
Lübnan'da hükümetin istifası sonrası gösteriler sürüyor
DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda “temkinli“
DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda “temkinli“
Hindistan’daki Sellerde Ölü Sayısı 246'ya Yükseldi
Hindistan’daki Sellerde Ölü Sayısı 246'ya Yükseldi
AB, Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısında bulundu
AB, Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısında bulundu

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim