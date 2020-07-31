banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
441.099
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1726
EURO
8.1794
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
banner355
Flaş Haber
Bayrama acı başladık!
Kapat

Trump: “Şaibeli bir seçim görmek istemiyorum“

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki seçimlerin ertelenmesi önerisini, "Ben seçim tarihinde değişiklik istiyor muyum? Hayır ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum. Bu seçimler yapılırsa tarihteki en şaibeli seçim olacak." sözleriyle savundu.

31 Temmuz 2020 Cuma 10:27
Trump: “Şaibeli bir seçim görmek istemiyorum“
banner337
banner351

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı "seçimlerin ertelenmesi" önerisi hakkında konuştu.

İnsanların kendi isteğiyle seçim merkezlerine başvurup oy pusulalarını evlerine istediği bir "posta yoluyla oy verme (absentee ballot)" sisteminin mantıklı olduğunu belirten Trump, buna rağmen  tüm seçmenlerin adresine başvuru olmaksızın seçim pusulası gönderilmesini öngören "herkes için postayla oy kullanma" sisteminin sıkıntı oluşturduğunu bir kez daha vurguladı.

New York başta olmak üzere birçok eyalette "herkes için postayla oy kullanma" sistemi ile yapılan seçimlerin sonuçlarının, üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala açıklanamadığını belirten Trump, bu yöntemle yapılacak başkanlık seçimlerinin sonuçlarının da sıkıntı doğurabileceğini kaydetti.

Trump, seçimlerin ertelenmesi önerisini ise "Ben seçim tarihinde değişiklik istiyor muyum? Hayır ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum. Bu seçimler yapılırsa tarihteki en şaibeli seçim olacak." sözleriyle savundu.

TRUMP'IN SEÇİMLERİN ERTELENMESİ ÖNERİSİ

Trump, Twitter paylaşımında, uzaktan oylama sisteminin karmaşıklığa yol açacağını belirterek, ülkede 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin ertelenmesi önerisinde bulunmuştu. Trump, "Herkes için postayla oy kullanma sistemiyle 2020 en hatalı ve hileli seçim olacak. Bu, ABD için büyük bir utanç olacaktır. Seçimleri, insanlar düzenli, güvenli ve emniyetli şekilde oy kullanana kadar ertelemek mi?" ifadesini kullanmıştı.

banner341
SEÇİMLERİN ERTELENMESİ İÇİN KONGRE KARARI GEREKİYOR

ABD federal yasalarına göre, ülkedeki başkanlık seçimleri ve ara seçimler, seçim yılındaki kasım ayının ilk salı günü yapılıyor.

Bu yıl da 3 Kasım'a denk gelen seçimlerin ertelenmesi için Kongre kararı gerekiyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler yaşanan ABD'de Trump'ın politikaları sık sık eleştiriliyor.

Ulusal çapta yapılan seçim anketlerine göre Trump, Demokrat Partiden rakibi Joe Biden'ı yaklaşık 10 puan geriden takip ediyor.

Son Güncelleme: 31.07.2020 10:52
Anahtar Kelimeler:
Abd SeçimDonald Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katar, Bae Ve Filistin'de Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı
Katar, Bae Ve Filistin'de Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı
Dünya genelinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Dünya genelinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Ab Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 11,9 Küçüldü
Ab Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 11,9 Küçüldü
Avrupa'da Müslümanlar Kurban Bayramı'na Kovid-19 Gölgesinde Girdi
Avrupa'da Müslümanlar Kurban Bayramı'na Kovid-19 Gölgesinde Girdi
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19 Salgınıyla İlgili Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19 Salgınıyla İlgili Gelişmeler
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 17 Milyon 496 Bini Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 17 Milyon 496 Bini Geçti
İspanyol ekonomisinde tarihi küçülme
İspanyol ekonomisinde tarihi küçülme
Uganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis
Uganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis
Libya'daki çatışmalarda kayıplar yüzde 173 arttı
Libya'daki çatışmalarda kayıplar yüzde 173 arttı
Mescid-i Aksa'da bayram namazı
Mescid-i Aksa'da bayram namazı

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim